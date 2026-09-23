Oscar Piastri sigue trabajando para adaptar su estilo de conducción al McLaren de 2026. El australiano percibe avances, pero subraya al mismo tiempo que el proceso de desarrollo dista mucho de ser lineal. En ocasiones funcionan enfoques que, en otros fines de semana, no arrojan los resultados deseados.

"Los progresos no son lineales", explica Piastri. Se descubren cosas que funcionan, pero también se emprenden caminos que resultan ser erróneos. McLaren sigue inmerso en esta fase. En la última carrera en Madrid, el coche resultó ser rápido, pero extraer el tiempo de vuelta potencial siguió siendo una tarea difícil.

Precisamente ahí es donde Piastri ve uno de los mayores desafíos actuales. Al mismo tiempo, considera crucial que el equipo no se estanque. "Tengo la sensación de que estamos avanzando y, al menos, probando cosas diferentes. Algunas funcionan y otras no. Pero no nos quedamos quietos, y eso es lo más importante", afirma el australiano.

McLaren destina recursos adicionales

El jefe del equipo, Andrea Stella, anunció recientemente que se destinarían recursos de ingeniería adicionales para abordar la situación de Piastri. El propio piloto percibe este apoyo; McLaren está intentando agotar todas las posibilidades para resolver sus problemas con la mayor rapidez posible.

"Sin duda noto que estamos haciendo todo lo posible para lograr mejoras", reconoce Piastri. No obstante, debido al tiempo limitado de que se dispone durante un fin de semana de carreras, no es posible probar cosas al azar.

En su lugar, el equipo debe trabajar con ideas lo más concretas posible. "No puedes limitarte a probar cosas aleatorias", explica. Por ello, Piastri tiene la impresión de que McLaren está reaccionando muy bien a su situación e intenta progresar con rapidez dentro del tiempo disponible. "Me siento muy respaldado".

Por qué Piastri no puede pilotar de forma intuitiva

Andrea Stella, jefe del equipo, describió anteriormente el problema actual de Piastri señalando que el australiano "conduce y piensa" al mismo tiempo. El propio Piastri atribuye la causa principalmente al comportamiento del coche actual. Para poder pilotar de forma más intuitiva, el McLaren tendría que comportarse de manera diferente en algunos aspectos.

"Logramos identificar esto en algunas carreras de este año", comenta Piastri. Los coches actuales difieren considerablemente —más allá de las nuevas unidades de potencia— de los vehículos que pilotaba anteriormente. Muchos aspectos que le funcionaban en el pasado ya no darían el mismo resultado en 2026.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por ello, necesita encontrar nuevas soluciones. Precisamente ahí radica la complejidad de la tarea: no existe un enfoque único que baste descubrir una vez para aplicarlo después, sin cambios, cada fin de semana. "Hay que adaptarse y modificar cosas constantemente", explica.

La solución no funciona igual cada fin de semana

Aun así, Piastri percibe una evolución en su rendimiento. Considera que está progresando, aunque McLaren aún no haya alcanzado el nivel que el equipo desea. Por ello, la búsqueda de la solución adecuada sigue siendo un proceso continuo.

"La solución varía un poco cada vez", comenta Piastri. Esto dificulta resolver los problemas de forma definitiva. No obstante, se muestra confiado en que encontrará el camino correcto junto al equipo.

Piastri también prevé más cambios de cara a la próxima temporada. Incluso bajo el mismo reglamento técnico, sus monoplazas de Fórmula 1 han diferido notablemente de un año a otro; por tanto, adaptarse a un vehículo modificado no es algo totalmente nuevo para él.

Piastri mantiene el optimismo

"Confío en que progresaremos", afirma Piastri. El desafío reside en equilibrar el aprendizaje con la obtención de resultados inmediatos. Al fin y al cabo, no es posible limitarse a realizar experimentos cada fin de semana cuando hay puntos y buenos resultados en juego.

Precisamente este equilibrio es lo que, según Piastri, complica especialmente la labor. Por un lado, debe probar cosas que quizá no ofrezcan la máxima velocidad inicial; por otro, debe mantener la competitividad en carrera para sumar puntos y lograr buenos resultados.

"Siempre es un acto de equilibrio difícil", explica el piloto de McLaren. Pese a ello, confía en su capacidad para adaptarse a las exigencias del nuevo coche: "Confío en que puedo encontrar el camino, y lo encontraremos".