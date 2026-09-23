Russell obligado a "reprogramar su mente" ante las dificultades contra Antonelli

George Russell se ve obligado a "reprogramar su mente" mientras lucha por igualar de forma constante a su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, según el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard.

Russell era considerado uno de los favoritos para el título de 2026 al inicio de la temporada, pero tras ganar el Gran Premio de Australia y la carrera sprint de China, tuvo que ver cómo su compañero de equipo adolescente se ponía en cabeza de la clasificación.

Tras lograr su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de España, Antonelli cuenta con una ventaja de 81 puntos sobre Russell en la clasificación.

Durante un episodio del Up To Speed , Coulthard estableció un paralelismo entre los actuales problemas de Russell y sus propios comienzos como compañero de Mika Häkkinen en McLaren.

"George está viviendo sin duda por primera vez una experiencia similar a la que yo viví cuando Mika y yo éramos compañeros de equipo, porque cuando me incorporé a la Fórmula 1 en el 94, enseguida me adapté al ritmo", explicó Coulthard.

"De hecho, en 1995 hubo una racha de cinco Grandes Premios en los que salí desde la pole position en cada uno de ellos.

Así que, al verlo, solo pensaba: “Esto es normal. Piensa en Damon Hill [su compañero de equipo en aquel momento], que era mayor y ya había pasado por eso, y que había vivido la experiencia de ser compañero de equipo de un e Ayrton [Senna] y su fallecimiento; seguro que lo odiaba".

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Debía de estar tirándose de los pelos, y la verdad es que no nos llevábamos muy bien en aquella época porque yo era una espina clavada para él: había llegado como un Kimi e , muy joven, salía a la pista, conseguía la pole position y ni siquiera me lo pensaba dos veces.

"Y luego me di cuenta de que, una vez que te adentras en tu carrera y adquieres más experiencia, a veces le das demasiadas vueltas a las situaciones. Así que Kimi ahora mismo está lleno de energía y con los ojos brillantes.

"No sabe lo que no sabe. George se dice: “Un momento. Siempre he sido rápido. ¿Por qué no está saliendo bien esto?”. Así que tiene que reprogramarse mentalmente mientras llega el siguiente fin de semana y vuelve a ser derrotado".