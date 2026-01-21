El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola
Racing Bulls tuvo que esperar a la segunda parte de la mañana para rodar el miércoles en Imola con su nuevo monoplaza para la F1 2026 debido a que el asfalto se presentó helado en las primeras horas del día.
Después de los 15 km de shakedown del martes, Racing Bulls permaneció en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari para llevar a cabo el primer filming day con su VCARB03, el monoplaza del equipo de Faenza que afrontará la temporada 2026 con el nuevo reglamento técnico que ha revolucionado los autos de Fórmula 1.
El mal tiempo acompañó el trabajo del equipo presente en Imola: el objetivo era completar los 200 km que la FIA permite con neumáticos de demostración para realizar también tomas comerciales. Sin embargo, el asfalto esta mañana no solo estaba mojado, sino directamente helado, por lo que fue necesario posponer la salida a pista de Liam Lawson por evidentes razones de seguridad.
Las condiciones fueron mejorando con el paso de las horas, aunque las temperaturas se mantuvieron especialmente bajas: al final de la jornada se completaron 33 vueltas con los dos pilotos titulares.
Tras el más experimentado Lawson, llegó el turno de Arvid Lindblad, el rookie que ayer fue protagonista de una salida de pista en la Variante Villeneuve. Nada grave, y el británico de orígenes indios y suecos hoy pudo conocer con mayor atención el monoplaza, que fue construido en Faenza por el personal técnico dirigido por Tim Goss.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto di: Davide Cavazza
Obviamente, gran parte de la atención estuvo puesta en la nueva unidad de potencia: en Imola debutó el propulsor producido por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford Motorsport, que convierte a la estructura de Milton Keynes en un verdadero constructor.
En total, entre ayer y hoy se recorrieron cerca de 170 km sin que surgieran problemas particulares de fiabilidad ni en el V6 turbo ni en el motor eléctrico, dos elementos que se reparten casi por igual la potencia para un total que debería superar los mil caballos.
A pesar de las dificultades ambientales, el primer examen fue superado y ahora se preparará el material que debe enviarse a Barcelona, donde el lunes 26 de enero comenzarán los tests colectivos de cinco días a puertas cerradas.
Cada equipo podrá salir a pista solo en tres de los cinco días programados: McLaren ya ha oficializado que se salteará el lunes y es muy probable que varios otros equipos sigan el ejemplo de los campeones del mundo.
Comparte o guarda esta historia
Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford
¿Qué se puede esperar de la presentación de Red Bull en Detroit para la F1 2026?
Repaso de la F1 2025: Liam Lawson se recupera tras un fallido paso por Red Bull
VIDEO: Lindblad debuta con un choque con el Racing Bulls 2026 en el shakedown
Hadjar admite que no estaba preparado para lo que ocurre después de un podio de F1
Los desafíos que enfrenta Racing Bulls de cara a la F1 2026
Últimas noticias
Por qué Helmut Marko dice que la temporada 2021 de F1 fue la más dura de su vida
Marc Márquez hará otro test decisivo para evaluar su preparación física
El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola
Piastri minimiza el debate por las "reglas papaya" de McLaren de cara a 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados