El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola

Racing Bulls tuvo que esperar a la segunda parte de la mañana para rodar el miércoles en Imola con su nuevo monoplaza para la F1 2026 debido a que el asfalto se presentó helado en las primeras horas del día.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Liam Lawson, Racing Bulls

Después de los 15 km de shakedown del martes, Racing Bulls permaneció en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari para llevar a cabo el primer filming day con su VCARB03, el monoplaza del equipo de Faenza que afrontará la temporada 2026 con el nuevo reglamento técnico que ha revolucionado los autos de Fórmula 1.

El mal tiempo acompañó el trabajo del equipo presente en Imola: el objetivo era completar los 200 km que la FIA permite con neumáticos de demostración para realizar también tomas comerciales. Sin embargo, el asfalto esta mañana no solo estaba mojado, sino directamente helado, por lo que fue necesario posponer la salida a pista de Liam Lawson por evidentes razones de seguridad.

Las condiciones fueron mejorando con el paso de las horas, aunque las temperaturas se mantuvieron especialmente bajas: al final de la jornada se completaron 33 vueltas con los dos pilotos titulares.

Tras el más experimentado Lawson, llegó el turno de Arvid Lindblad, el rookie que ayer fue protagonista de una salida de pista en la Variante Villeneuve. Nada grave, y el británico de orígenes indios y suecos hoy pudo conocer con mayor atención el monoplaza, que fue construido en Faenza por el personal técnico dirigido por Tim Goss.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Davide Cavazza

Obviamente, gran parte de la atención estuvo puesta en la nueva unidad de potencia: en Imola debutó el propulsor producido por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford Motorsport, que convierte a la estructura de Milton Keynes en un verdadero constructor.

En total, entre ayer y hoy se recorrieron cerca de 170 km sin que surgieran problemas particulares de fiabilidad ni en el V6 turbo ni en el motor eléctrico, dos elementos que se reparten casi por igual la potencia para un total que debería superar los mil caballos.

A pesar de las dificultades ambientales, el primer examen fue superado y ahora se preparará el material que debe enviarse a Barcelona, donde el lunes 26 de enero comenzarán los tests colectivos de cinco días a puertas cerradas.

Cada equipo podrá salir a pista solo en tres de los cinco días programados: McLaren ya ha oficializado que se salteará el lunes y es muy probable que varios otros equipos sigan el ejemplo de los campeones del mundo.

