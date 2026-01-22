Laurent Mekies admite que Red Bull debe mejorar el segundo coche en 2026

El director del equipo Red Bull Racing, Laurent Mekies, detalló cómo el equipo de Milton Keynes apoyará a Isack Hadjar en su primera temporada con la escudería.

El piloto franco-argelino impresionó durante su temporada debut en la Fórmula 1 con el equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, lo que le aseguró el asiento junto al cuatro veces campeón Max Verstappen para 2026.

Red Bull no ha tenido problemas en tomar decisiones audaces con sus pilotos en los últimos años. Tras reemplazar a Sergio Pérez para la temporada 2025, Liam Lawson se vio degradado después de apenas dos fines de semana de carreras. Si bien Yuki Tsunoda se mantuvo con el equipo hasta el final de la temporada, ahora ha sido trasladado a un rol de piloto de reserva para 2026.

En declaraciones en el Autosport Business Exchange London, Mekies, quien reemplazó a Christian Horner como CEO y director del equipo Red Bull Racing en julio de 2025, explicó cómo apoyará a Hadjar durante su primera temporada con la escudería.

"En primer lugar, no nos escondemos detrás del hecho de que necesitamos hacer un mejor trabajo con ese segundo coche, y eso incluye la segunda parte del año pasado. Sí, hemos hecho algunos progresos con Yuki, pero no al nivel al que sentíamos que deberíamos haber llegado. Así que somos conscientes de que necesitamos hacer un mejor trabajo ahí.

"No hay una solución fácil. Es una ecuación compleja y la abordamos como tal. Ahora, creo que Isack llega con una velocidad increíble. Creemos que el nivel al que arrancó el año pasado, esa velocidad inicial, fue sobresaliente. Al nivel de los mejores.

"Pero al mismo tiempo creemos que los grandes, los campeones, no solo tienen un punto de partida increíble, sino que progresan. No se trata solo de progresar con la madurez o con tus diálogos con los ingenieros, realmente van más rápido".

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Reconociendo los cambios reglamentarios, Mekies dijo: "A [Isack] no le va a gustar lo que voy a decir, pero supongo que en algunos aspectos, el hecho de que todo haya cambiado en 2026 también le ha dado un reinicio sobre cómo encarar la tarea de extraer todo lo posible del coche.

"Lo ha asumido desde el primer día con la máxima intensidad. Se ha mudado a Londres".

El jefe del equipo añadió: "Es plenamente consciente del desafío. Tiene los pies en la tierra. Es un tipo muy humilde, y vamos a apoyarlo en 360 grados para asegurarnos de que pueda expresar su talento en ese coche".