Netflix ha confirmado la fecha de estreno de la temporada 8 de la exitosa docuserie Drive to Survive. La nueva temporada volverá sobre la emocionante temporada 2025 de Fórmula 1, que vio a Lando Norris en una lucha ajustada por el campeonato contra su rival y cuatro veces campeón Max Verstappen, así como contra su propio compañero de equipo, Oscar Piastri.

La próxima entrega de la serie llegará a la plataforma de streaming el 27 de febrero, antes del inicio de la temporada 2026 de F1. Programada para asegurarse de que los aficionados del campeonato estén listos para la larga campaña de 24 carreras, la temporada 8 repasará lo que 2025 tuvo para ofrecer.

Como es habitual, la producción desglosará tanto las historias dentro como fuera de la pista.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Peter Fox / Getty Images

Una vez más, la docuserie se emitirá en exclusiva en Netflix, aportando contexto detrás de escena a lo que vimos durante los fines de semana de carrera a lo largo del año. Para hacerlo más interesante, esta será la última temporada de Drive to Survive en incluir los coches diseñados con efecto suelo.

Es probable que la historia principal gire en torno a la pelea por el campeonato de pilotos que terminó con un margen de dos puntos, pero el drama de pilotos y del director del equipo en Red Bull y el debut de Lewis Hamilton con Ferrari probablemente también sean temas centrales. Además de eso, habrá que ver si la exitosa película de F1 reciba una mención, aunque, al estar alojada por un servicio de streaming competidor (Apple), tal vez no lo haga.

Además, el podio de Nico Hulkenberg será la historia emotiva de la temporada.

La temporada 8 de Drive to Survive estará disponible en Netflix el 27 de febrero. La temporada 2026 comenzará poco después, con el fin de semana del Gran Premio de Australia arrancando el 6 de marzo.