Red Bull está colaborando con la FIA para estudiar cómo ajustar el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejoras (ADUO) de la Fórmula 1 tras sus polémicos resultados, según ha afirmado el jefe del equipo, Laurent Mekies.

El ADUO es una novedad para 2026 y mide el rendimiento del motor V6 de todas las unidades de potencia al final de cada trimestre, otorgando al menos un token de mejora a los fabricantes que se quedan rezagados.

Sin embargo, inicialmente se daba por hecho que Mercedes sería considerada el referente de la F1 debido a su dominio desde el inicio de la nueva normativa; en cambio, el sistema señala que ese referente es Red Bull.

Esto se debe a que solo tiene en cuenta el motor de combustión interna, que no es el único factor diferenciador en cuanto a rendimiento en los híbridos actuales, ya que Mercedes destaca en todos los aspectos.

Por ello, se ha debatido la posibilidad de ajustar el sistema de cara a 2027 : el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, confirmó que existen "puntos débiles" – algo que a Red Bull le interesa mucho.

"Nos sorprendieron, y algo más que eso, las evaluaciones iniciales de la FIA", afirmó Mekies.

"Expusimos nuestros argumentos. Les mostramos por qué creíamos que no reflejaban la realidad. Estamos manteniendo conversaciones con ellos sobre qué se puede mejorar en las metodologías para el año que viene".

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Ashwith S Pai

"Esa es nuestra situación. Llegado un momento, en Red Bull Racing nos gusta decir que preferimos reducir el ruido y concentrarnos en la competición pura. Así que, en algún momento, te concentras en ti mismo y sigues esforzándote con lo que tienes.

"En última instancia, preferimos estar en una posición en la que tengamos un motor potente y no utilicemos el ADUO, en lugar de tener un motor débil y recurrir al ADUO".

Según los últimos resultados, a Mercedes se le ha concedido un token por tener una potencia entre un 2 % y un 4 % inferior; Ferrari, Audi y Honda tienen dos cada uno por superar el 4 %, mientras que Red Bull no tiene ninguno.

Pero eso no significa que Red Bull no tenga ninguna posibilidad de mejorar, sobre todo cuando esta temporada se ha observado una mejora gradual en su rendimiento gracias a las incesantes actualizaciones del RB22.

"Aunque el ADUO intenta estimar de alguna manera la potencia máxima del motor de combustión interna, hay un gran número de otros factores de rendimiento que se pueden desarrollar y mejorar", añadió Mekies.

"Especialmente en nuestro primer año como fabricantes de unidades de potencia. Así que, por supuesto, los chicos han estado realizando un trabajo enorme en el desarrollo del paquete para los pilotos y en los márgenes de funcionamiento.

"Hay un enorme trabajo de desarrollo entre bastidores, aunque no se pueda cambiar el hardware. Supongo que esto es especialmente cierto para nosotros en nuestro primer año de actividad".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El último paquete de actualizaciones importante que presentó Red Bull fue para el Gran Premio de Azerbaiyán de septiembre, donde Max Verstappen terminó segundo, a menos de un segundo de George Russell, de Mercedes.

Ese fue su quinto podio en seis Grandes y, apenas una semana después, en Malasia, el campeón del mundo logró su primera victoria de 2026, tras haber conseguido un podio en las cinco primeras pruebas.

"Lo que saco en claro de la actualización de Bakú no es tanto lo que aporta", afirmó Mekies. "No creo que hubiera nada demasiado específico en esa actualización en comparación con las anteriores.

"Lo que saco en claro de esa actualización es que, una vez más, este equipo ha sido capaz de lograr un desarrollo increíble a lo largo de la temporada.

"Empezamos con el pie izquierdo. Pero, del mismo modo, nadie iba a esperarnos, y partiendo de ese [déficit] de más de un segundo y estando donde estamos ahora, creo que es una seña de identidad de Red Bull Racing tener este fuerte desarrollo durante la temporada.

"En algún momento, pensamos que existía la posibilidad de quedarnos estancados en esa marca de tres décimas respecto a los mejores monoplazas.

"Al final, los chicos han estado trabajando a 360 [grados], tanto en el chasis como en la unidad de potencia, para recortar esas últimas tres décimas, que pensábamos que serían lo más difícil.

"La mejora de Bakú contribuyó a ello, pero forma parte de un esfuerzo más global por parte de todos —tanto en el chasis como en la unidad de potencia— – para sacar más rendimiento".