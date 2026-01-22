Ir al contenido principal

Fórmula 1

Williams puso en marcha su monoplaza para la F1 2026

Williams encendió por primera vez el FW48, marcando un paso muy esperado antes del inicio de los tests de la próxima semana.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Decoración de Williams para el test de F1 2026 de Barcelona

Williams encendió por primera vez la FW48, marcando uno de los pasos simbólicos más esperados de la pretemporada. El monoplaza inglés era el último de la lista del que aún se aguardaba el primer encendido, mientras que otros equipos optaron por adelantarse y realizarlo ya hacia finales del año pasado.

El fire-up, llevado a cabo en Grove a pocos días de los tests de Barcelona, representa el punto de llegada de un invierno particular para el equipo dirigido por James Vowles, porque es el año tan esperado para sacar provecho del trabajo de revolución interna llevado a cabo en las temporadas pasadas.

Ya en 2025, de hecho, Williams había sido uno de los primeros equipos en concentrar recursos y atención en el proyecto 2026. Una decisión valiente, posible gracias al hecho de que el FW47 se había mostrado competitivo desde los primeros kilómetros. Ese margen de rendimiento inesperado permitió al equipo limitar el desarrollo en curso sin comprometer los objetivos de la temporada.

 

De hecho, la solidez mostrada en la primera mitad del campeonato le aseguró los puntos necesarios para blindar con anticipación un sorprendente quinto puesto en el Mundial de Constructores, luego consolidado por los dos magníficos podios firmados por Carlos Sainz en el final de temporada. Y tras un año en crecimiento, ahora el objetivo es seguir mirando hacia arriba y no tener que darse vuelta para ver qué sucede a sus espaldas.

En los tests de Barcelona el coche saldrá a pista con una decoración provisional elegida por los aficionados del equipo a través de Internet, a la espera de la presentación oficial fijada para el 3 de febrero.

