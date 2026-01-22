Presentación de Ferrari para la F1 2026: cuándo y cómo ver en vivo

Ferrari tiene previsto presentar su decoración de F1 2026 el viernes 23 de enero a través de un evento en vivo.

Aunque el equipo de Maranello suele organizar sus eventos de presentación en su histórico circuito de casa, en Fiorano, por el momento no ha confirmado la ubicación del evento.

"Terminaremos el montaje del coche el día antes de la presentación; la presentación será el 23 de enero, lo que significa que terminaremos el coche el 22, y esto es para ser agresivos", dijo el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur.

"Pero todos harán lo mismo; ahora tenemos una convergencia en el enfoque de la temporada, y todos harán lo mismo".

¿Cuándo es el evento de presentación de Ferrari para la F1 2026?

04:30am (viernes 23)

México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua

05:30am (viernes 23)

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

06:30am (viernes 23)

Bolivia, Venezuela, República Dominicana

07:30am (viernes 23)

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

¿Cómo ver el evento de presentación de Ferrari para la F1 2026?

Los aficionados podrán ver el evento de presentación de Ferrari para la F1 2026 a través del canal oficial de YouTube del equipo, y el video también estará a continuación.

Indumentaria del equipo Ferrari F1 2026

Ferrari ya presentó su indumentaria del equipo y los monos de carrera. El icónico rojo del equipo de Maranello está combinado con llamativos detalles en blanco y el azul del logo de HP, el patrocinador principal del equipo.

Ferrari terminó la temporada 2025 en el cuarto puesto del campeonato de constructores con 398 puntos, y Charles Leclerc y Lewis Hamilton finalizaron quinto y sexto en el campeonato de pilotos con 242 y 156 puntos, respectivamente.

Tras incorporarse al equipo en 2025, Hamilton buscará tomar impulso de cara a la nueva temporada, después de haber necesitado tiempo para adaptarse al nuevo equipo, al coche y a la unidad de potencia.

"Eso es prácticamente la temporada terminada. Es surrealista ser parte de este equipo, y a través de los altibajos este año ha sido un cambio de vida. Tendré más tiempo después de este fin de semana para realmente reflexionar sobre la temporada, pero por ahora quiero agradecerle a todos en este equipo por presentarse cada día y esforzarse constantemente por el éxito", publicó el siete veces campeón antes del Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada. 2Llegaremos y lo haremos juntos. Enfoque total en la última carrera, hablamos pronto".