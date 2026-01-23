Briatore: "Colapinto está mucho más maduro, no es el niño del año pasado"

Franco Colapinto se muestra "mucho más maduro" de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, según afirmó el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, durante la presentación del equipo en Barcelona.

El joven argentino disputará por primera vez una temporada completa de Fórmula 1, tras haberse subido a un asiento como piloto titular a mitad de año en 2024 con Williams, y nuevamente en Alpine en 2025, reemplazando a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romaña.

Colapinto atravesó una difícil campaña el año pasado, ya que Alpine cambió tempranamente su foco hacia la revisión del reglamento de 2026, y terminó la temporada sin sumar puntos. Esto contrastó fuertemente con su paso por Williams, donde alcanzó la Q3 y consiguió sus primeros puntos ya en su segunda carrera, en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Si bien en algunos momentos pareció estar bajo la lupa de Briatore, Alpine finalmente renovó su confianza en Colapinto, al anunciar una extensión de contrato para 2026 el pasado mes de noviembre, durante el Gran Premio de São Paulo.

"Sabés, el año pasado fue el primer año de Franco en la Fórmula 1 [sic]. Había muchas expectativas, esto y aquello. Todo no se manejó de la mejor manera", dijo Briatore cuando Motorsport.com le preguntó si Colapinto sería evaluado de forma diferente en 2026.

"Este año ves la cara de Franco y está mucho más maduro. Ya no es como el niño que teníamos el año pasado".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alpine

Durante las carreras de la temporada pasada, Colapinto a menudo mostró un ritmo comparable al de su compañero más experimentado, Pierre Gasly, pero la clasificación pareció costarle más. Terminó el año detrás del francés por 17–5 en el mano a mano de los sábados.

"Pasamos mucho tiempo con él este invierno", agregó Briatore.

"El principal problema de Franco fue la clasificación, porque en carrera fue rápido, como Pierre.

"Solo necesita manejar el auto y clasificar usando su talento, no conducirlo de manera emocional. Está creciendo. Es muy bueno en la fábrica. Pasamos mucho tiempo en el simulador, mucho tiempo en el simulador. Hicimos todo lo que era posible hacer".

Por su parte, Colapinto coincidió con las palabras de su jefe y remarcó que ahora Alpine debe empezar a entregar resultados, con el equipo apuntando a dar un paso importante después de haber terminado último en el campeonato de constructores de 2025, con apenas 22 puntos.

"Como equipo, ya no hay excusas", dijo Colapinto.

"La unidad de potencia cambió y el reglamento cambió. Ahora tenemos que hacer el trabajo y rendir.

"El año pasado estábamos enfocados en 2026, y ahora 2026 ya llegó. Es el momento de salir y conseguir los resultados que el equipo merece. Todos han estado trabajando muy duro. Ojalá sea un auto rápido. Se ve bien, ojalá sea veloz, y podamos lograr los resultados que esperamos".