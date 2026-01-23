Williams no estará en las pruebas de la F1 en Barcelona

Williams no participará en el test de pretemporada de Fórmula 1 de la próxima semana en Barcelona, según reveló el equipo.

La F1 volverá a reunirse la próxima semana en el trazado catalán, cuando comience la nueva era del campeonato mundial, con un reglamento técnico renovado que incluye aerodinámica activa y una división cercana al 50:50 entre potencia de combustión y potencia eléctrica.

Los equipos de F1 han sido transparentes sobre la magnitud del desafío que presentan las reglas reformuladas, y el desarrollo del coche de Williams se ha retrasado hasta el punto de que no rodará en el test de Barcelona. El evento está programado del 26 al 30 de enero, y a cada escudería se le permitirán tres días de actividad sobre cinco.

"Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48, mientras continuamos presionando para alcanzar el máximo rendimiento del auto", señaló un comunicado del equipo con sede en Grove.

Williams había presentado una decoración especial de pretemporada para estrenar en Barcelona. Photo by: Williams

"El equipo, en su lugar, llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa de VTT [Virtual Test Track], la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse de cara al primer test oficial en Bahréin y a la primera carrera de la temporada en Melbourne.

"Esperamos con ganas volver a la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados por su apoyo continuo: hay mucho por lo que ilusionarse juntos en 2026".

La dificultad recuerda a la pretemporada de 2019, en un momento en el que Williams atravesaba una situación financiera desesperante. Ese año, el equipo se perdió su shakedown previsto, así como los dos primeros días del test colectivo en Barcelona, completando una actividad limitada en los dos siguientes.

El contexto hoy es diferente, con el equipo bien financiado por su propietario, Dorilton Capital, pero también es cierto que en 2019 no hubo una revisión reglamentaria significativa.