Leclerc admite que el mayor reto en los F1 2026 será la gestión de energía

Charles Leclerc comienza su octava temporada con Ferrari en la Fórmula 1. Tras años de alegrías y tristezas, el monegasco está listo para afrontar el nuevo y gran cambio al que se enfrenta el Circo Mundial.

Lo hace con confianza, pero también con la conciencia de que hasta las primeras carreras reales será difícil saber quién ha construido el mejor monoplaza del lote. Las diferencias con el pasado son tan marcadas que es imposible hacer predicciones.

"Sin duda, la preparación este año es muy importante, mucho más importante que en años anteriores, porque hay muchos sistemas nuevos en el coche que tenemos que aprender", declaró Leclerc en el vídeo producido y difundido por la Scuderia Ferrari.

"Hemos tenido muchas reuniones para entender qué hacen en el coche y cómo podemos sacarle el máximo partido. Y esa es la mayor diferencia. Pero es una gran oportunidad para el equipo y para los pilotos, para utilizar estos nuevos coches de la mejor manera posible desde las primeras etapas de la temporada. Todos estamos muy motivados".

"Llevo varios años en Ferrari, hemos vivido juntos cambios bastante importantes en la normativa técnica, pero el hecho de haberlos vivido juntos me da confianza en lo que estamos afrontando. No estamos subestimando este reto".

"Estamos trabajando al máximo, con mucho trabajo entre bastidores, para estar listos en la pista. Será un gran reto, pero a lo largo de los años hemos mejorado los procesos para llegar y ejecutar un cambio tan grande de la mejor manera posible. Todo esto me da confianza".

Detalle Ferrari Foto de: Ferrari

El número de cambios que propone el Mundial de Fórmula 1 de 2026 es tan grande que es difícil elegir cuál puede ser el más interesante, pero Leclerc ha identificado la gestión de la unidad de potencia y la energía como el más importante.

"Es difícil decir cuál es el cambio que más me llama la atención. Hay muchos y el coche es completamente nuevo. El más significativo es la gestión de la unidad de potencia. El hecho de que haya una parte eléctrica más grande hace que la gestión en carrera sea mucho más complicada y será un gran reto. Tendremos que adaptarnos rápidamente. Quizás esta sea la parte que quiero experimentar rápidamente".

¿Cómo abordar el nuevo monoplaza, que promete tener que conducirse de forma diferente a los utilizados hasta 2025? El monegasco explicó cómo intentará comprender el SF-26 en las primeras salidas que pueda hacer.

"Siempre es una pregunta que nos hacemos entre la adaptación a la nueva tecnología y el instinto natural, porque al fin y al cabo llevo conduciendo desde que tenía tres años y medio. Cuando descubres un coche nuevo, hay mucho espacio para el instinto para entender cómo conducir el coche en líneas generales. Y luego se pasa más a la adaptación, a cosas más específicas, a los sistemas y las tecnologías con la ayuda de los datos. Primero el instinto, luego los datos para entrar en más detalles".

Por último, un comentario para los aficionados, que siempre han sido el motor de un equipo en el que la pasión sigue siendo un elemento fundamental, incluso después de años difíciles.

"Formo parte del equipo desde 2019. Algunas personas piensan que soy repetitivo y agradezco a todos el apoyo que me brindan a mí y al equipo. Los aficionados hacen que todo esto sea especial y nos empujan a dar lo mejor de nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo. Haremos todo lo posible para devolver a Ferrari al lugar que se merece", concluyó Leclerc.