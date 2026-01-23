Audi F1 lanza un programa de desarrollo de jóvenes pilotos

En la misma semana en la que confirmó un plan a cinco años para ganar el campeonato mundial en 2030, Audi anunció un programa de desarrollo de pilotos que buscará y formará jóvenes talentos desde el karting a través de la escalera de los monoplazas, y quizá, en última instancia, hasta la Fórmula 1.

La iniciativa coloca a Audi dentro de la corriente principal de los equipos de F1, la mayoría de los cuales operan esquemas similares con distintos grados de estructura. Con las excepciones de Kimi Räikkönen, Jenson Button y Nico Rosberg, todos los campeones mundiales de los últimos 21 años han pasado por los mecanismos de gestión de talento de un equipo oficial, aunque Sauber, el equipo que Audi ha comprado, le dio a Räikkönen su oportunidad en la F1 tras apenas unas pocas carreras en coches.

El ganador de Le Mans, ex piloto de F1 y referente histórico de Audi Allan McNish supervisará el nuevo programa, que la compañía describe como un "movimiento estratégico significativo", con el objetivo de "reforzar el compromiso a largo plazo de la marca con la construcción de un equipo de Fórmula 1 competitivo y sostenible mediante la inversión en jóvenes talentos, dentro y fuera de la pista".

Históricamente, Red Bull ha sido el mayor inversor en jóvenes pilotos. Su programa, supervisado hasta su retiro por el Dr. Helmut Marko, se ha gestionado tradicionalmente con una filosofía dura de promoción o salida, que ha dejado muchas bajas pero ha producido dos campeones mundiales: Sebastian Vettel y Max Verstappen (aunque solo facilitó los últimos pasos de Max en la escalera).

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Alpine, en su encarnación previa como Renault, fue uno de los primeros equipos en ofrecer una estructura formal de gestión de talentos, supervisada por Flavio Briatore, que llevó al campeón de pilotos de 2005 y 2006 Fernando Alonso a la F1. Ganadores de grandes premios de la talla de Robert Kubica y Oscar Piastri también pasaron por su programa.

El siete veces campeón Lewis Hamilton, al igual que Rosberg, contó con el apoyo tácito de McLaren durante su etapa en el karting, pero luego recibió un respaldo más explícito del equipo de Woking en los monoplazas, que incluyó un programa intensivo de pruebas antes de debutar en la F1 en 2007.

"Que me confíen la tarea de encontrar las piedras angulares del futuro Audi Revolut F1 Team es un gran honor y una responsabilidad que me apasiona profundamente", dijo McNish.

"Esta marca está construida sobre una historia de 'Vorsprung durch Technik', y esa filosofía debe aplicarse tanto a nuestros jóvenes pilotos como a nuestros autos. No solo buscamos velocidad pura; buscamos la resiliencia, la inteligencia y la mentalidad orientada al equipo que definen a un futuro campeón de Audi.

"Nuestro objetivo es construir un camino que convierta el potencial en precisión y rendimiento en el escenario mundial. Estoy entusiasmado por comenzar este trabajo e identificar a la primera generación de talentos que se sume a este ambicioso proyecto".

Allan McNish (left, with Tom Kristensen and Loic Duval) claimed his third Le Mans victory in 2013 Photo by: Getty Images

Antes de la era de los equipos junior de F1, McNish compaginó un programa de carreras en Fórmula 3000 a comienzos de los años 90 con tareas de pruebas para McLaren y Benetton. Cuando no surgió una oportunidad en la F1, se pasó con éxito a los sport prototipos, ganando las 24 Horas de Le Mans de 1998 con Porsche antes de ser reclutado por Toyota en su intento de convertir en ganador al veloz pero frágil GT-One.

Aunque ese coche no logró combinar su velocidad con la fiabilidad suficiente para cruzar la meta en primera posición, le valió a McNish una breve convocatoria al proyecto de F1 de Toyota en su primera temporada. De manera paralela, una relación con Audi iniciada en 2000 le reportó dos nuevas victorias en Le Mans, cuatro triunfos en las 12 Horas de Sebring y tres campeonatos de la American Le Mans Series.

Tras colgar el casco, permaneció vinculado a Audi en un rol de asesor y se convirtió en director del equipo cuando la compañía ingresó en la Fórmula E.