Colapinto da detalles de la "técnica diferente" para manejar un F1 en 2026

La F1 está por comenzar una nueva era debido al gran cambio reglamentario que entrará en vigor este año, con la temporada prevista para comenzar el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Tanto los chasis como las unidades de potencia cambian de manera radical, con dimensiones más pequeñas para los autos, la incorporación de aerodinámica activa y un reparto de energía cercano al 50% entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

Según se ha visto hasta ahora en los simuladores, la gestión de la energía pasará a ser uno de los puntos clave, y se espera que cambie en gran medida el manejo de los monoplazas por parte de los pilotos.

"Creo que la técnica de cómo manejamos el auto va a ser distinta. Vamos a tener que estar encima de todo todo el tiempo. Va a ser un año largo, pero mientras estemos rindiendo y teniendo buenos resultados, se va a poder disfrutar mucho más", dijo Franco Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, durante la presentación de Alpine, al referirse al manejo de los nuevos autos.

Hay quienes creen que las diferencias en la gestión de la energía pueden llevar a que se produzcan adelantamientos en lugares que antes eran impensados, ya que un piloto podría encontrarse recargando la batería mientras quien lo sigue dispone de más potencia para utilizar. Además, Colapinto espera que se pueda sacar provecho del cambio en las dimensiones de los monoplazas.

"Creo que los adelantamientos van a ser diferentes. No tenemos DRS, pero tenemos cosas distintas con la energía para poder acercarnos. Los autos son mucho más pequeños en dimensiones", comentó.

Decoración de Alpine para la F1 2026

"Es bastante distinto. En algunos circuitos se sentía que eran muy angostos. Los autos eran tan anchos y tan grandes, y ahora creo que hacerlos un poco más chicos también va a ayudar a los adelantamientos.

"Las carreras pueden ser un poco mejores. Veamos cómo resulta. Estoy un poco preocupado por no tener DRS. Es casi una ganancia sin perder nada. Veamos cómo funciona este año en pista. Todavía hay muchas cosas por aprender y entender. Es muy temprano en el año".

Al ser preguntado si aún quedará margen para que las habilidades de conducción más tradicionales marquen la diferencia, o si todo estará dominado por la gestión de la unidad de potencia, Colapinto respondió: "No, creo que va a ser bastante libre para nosotros los pilotos, especialmente en clasificación. La carrera en algún momento empieza a estar más relacionada con la energía y con el cuidado de los neumáticos, pero eso también es bastante similar a cómo era antes".

"Tenemos que readaptarnos en cada vuelta. Cambia mucho de una vuelta a otra. La velocidad con la que llegamos a las curvas es distinta porque el motor sube y baja un poco. Creo que lo principal va a ser desarrollar el auto rápidamente, adaptarnos rápido como pilotos y como equipo, y estar encima de todo".

"Va a ser un año largo. Creo que hay muchas cosas desconocidas que no vamos a saber hasta que finalmente manejemos en Barcelona y después en Bahréin. Sumar kilómetros en Barcelona va a ser muy importante, y después ojalá empezar a trabajar un poco más en profundidad con el auto en Bahréin".

Por último, Colapinto explicó cómo será el trabajo de los pilotos en el paso por curva a partir de ahora.

"Es bastante diferente. Al final, el año pasado tenías que usar marchas cortas para recuperar energía. Este año no, por el tema de la recolección de energía. Pero de nuevo necesitás marchas cortas por otra razón, que es el turbo. Creo que son cosas distintas. Al final van a ser bastante similares en términos de manejo.

"No creo realmente que sea demasiado diferente en cuanto al uso de marchas y todo eso. El auto va a deslizar mucho más. Tenemos menos carga aerodinámica.

"El motor y la entrega de potencia son muy diferentes. Creo que hay muchas cosas para adaptarse y entender muy temprano, y eso va a ser realmente importante".