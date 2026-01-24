Horner está en negociaciones para comprar parte de Alpine F1, dice Briatore

Flavio Briatore ha dicho que Christian Horner es una de las partes interesadas en comprar la participación de Otro Capital en el equipo Alpine de Fórmula 1.

Desde que fue despedido como jefe del equipo Red Bull de F1 el pasado mes de julio, el futuro de Horner ha sido objeto de numerosos rumores y se lo ha vinculado con varios equipos.

En los últimos meses, Horner había mantenido conversaciones con Aston Martin y Haas, pero la posibilidad más seria para un regreso a la F1 en un rol de gestión ahora parece ser Alpine, y Briatore ha reconocido que hay discusiones en curso entre el británico y ciertos accionistas.

Alpine, un equipo cuya mayoría accionaria pertenece a Renault, tiene un 24% de propiedad que pertenece a un grupo de inversores encabezado por Otro Capital, que está vinculado a figuras célebres como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan, y que aseguró su participación en el equipo de F1 por 200 millones de euros en 2023.

Esta participación del 24% parece ser un objetivo principal para Horner, debido a su intención de tener acciones en cualquier proyecto al que se sume, en lugar de asumir únicamente un rol de gestión, un factor que llevó a que las conversaciones preliminares con otros equipos se desmoronaran.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Consultado sobre el tema durante una rueda de prensa posterior a la presentación de la decoración 2026 de Alpine, Briatore, quien ocupa el cargo de asesor ejecutivo, dijo: "Otro quiere vender la participación en Alpine. Hay algunos grupos interesados en comprar el 24% de Otro. No lo sabemos.

"En el momento en que alguien compre el 24% de Otro, nosotros seguimos teniendo el 74-75% y discutimos. Pero por el momento, esta es la situación.

"Conozco a Christian desde hace muchos años, hablo con Christian de todos modos, pero esto no tiene nada que ver conmigo.

"Primero, hay que comprar Otro, y después Renault necesita aceptar al comprador, y después vemos qué pasa. Pero no tiene vínculo conmigo porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros".

Actualmente, Steve Nielsen es oficialmente el director general del equipo, aunque Briatore es, en la práctica, el jefe del equipo Alpine de Fórmula 1.