Haas completa en Fiorano el shakedown con su coche de F1 2026

Haas se ha convertido en el último equipo en realizar el shakedown de su coche de Fórmula 1 2026, mientras la parrilla completa los preparativos finales para el primer test oficial bajo el nuevo reglamento.

El segundo año en la F1 de Oliver Bearman sirvió para dar las primeras vueltas con el Haas VF-26 en el circuito de Fiorano de Ferrari el sábado, utilizando los neumáticos especiales de demostración de Pirelli como parte de la asignación de filming day del equipo.

En una breve publicación en redes sociales, el conjunto estadounidense compartió una imagen de Bearman saliendo del garaje en Fiorano con el mensaje: "El VF-26 está vivo".

El shakedown también marcó la primera vez que Haas mostró imágenes reales de su coche para 2026, después de haber presentado únicamente renders digitales durante un lanzamiento online el 19 de enero.

La actividad de Haas se produjo apenas un día después de que Ferrari llevara el SF-26 al mismo escenario el viernes para un "evento de demostración", con Lewis Hamilton y Charles Leclerc repartiéndose el trabajo en pista.

Haas mantiene una larga asociación con Ferrari en la Fórmula 1 y continuará utilizando los motores del fabricante italiano este año, cuando el nuevo ciclo reglamentario impone un reparto cercano al 50/50 entre la potencia generada por el sistema de combustión interna y la unidad híbrida.

Sin embargo, 2026 también es significativo para Haas por otro motivo, ya que amplió su alianza con el mayor fabricante de automóviles del mundo, Toyota, que ahora se ha convertido en su patrocinador principal. El VF-26 conducido por Bearman en Fiorano lucía una presencia destacada de la marca Toyota Gazoo Racing en el alerón delantero y en la cubierta del motor.

Con el shakedown completado, siete de los once equipos de la parrilla ya han puesto en pista sus coches de 2026 de alguna forma: Audi, Cadillac, Alpine, Mercedes, Racing Bulls, Ferrari y ahora Haas.

Solo Williams, Red Bull, Aston Martin y el vigente campeón McLaren aún no han realizado su primera salida a pista del año.

De ellos, Williams parece ser el más retrasado en el calendario, ya que ha anunciado que no participará en la semana de tests de Barcelona.

Salvo circunstancias imprevistas, se espera que los diez equipos restantes, incluidos los debutantes Audi y Cadillac, viajen a España para el test de Barcelona del 26 al 30 de enero. Aunque el circuito estará reservado durante cinco días, cada equipo deberá elegir solo tres jornadas para rodar con sus coches de 2026.

Haas ya ha indicado que la especificación que lleve a Barcelona no será idéntica a la que utilice en el Gran Premio de Australia, prueba inaugural de la temporada en marzo, lo que apunta a un agresivo programa de desarrollo temprano para el VF-26.