Como dijo Flavio Briatore en el lanzamiento del Alpine 2026 en Barcelona, su equipo ya no tiene más excusas. Pero lejos de temer la presión añadida, un 2025 formativo en términos de carácter ha hecho que el equipo cuente los días hasta poder mostrar por fin de lo que es capaz.

Era difícil no notar el buen ánimo de Alpine al dar inicio a su nuevo año a bordo del MSC World Europa, con Pierre Gasly y Franco Colapinto revelando la decoración del A526 bajo las lámparas de cristal del Panorama Lounge del crucero, un elegante anfiteatro situado en la popa del coloso de 333 metros de eslora.

Este era el momento hacia el que el histórico equipo de Fórmula 1 llevaba más de un año trabajando: un nuevo comienzo como cliente de Mercedes, liberado de la a menudo problemática dualidad entre su sede de Enstone y su antigua planta de motores en Viry-Chatillon, que en los últimos años no había recibido la inversión suficiente para estar preparada para el éxito.

"Nadie habla ya del motor"

El punto más bajo de Alpine llegó en 2025, cuando su déficit de unidad de potencia quedó expuesto por una parrilla muy apretada en su conjunto, lo que llevó al equipo a abandonar muy pronto el desarrollo aerodinámico y a poner todos los huevos en la cesta del reseteo reglamentario de 2026.

Gasly sumó los 22 puntos de Alpine, en su mayoría durante la primera mitad de la temporada, mientras que Jack Doohan y su sustituto Colapinto se quedaron sin puntuar.

A todos los efectos, fue la decisión correcta dado lo mucho que el equipo podía ganar con la mayor revolución reglamentaria de la Fórmula 1 en generaciones. Pero eso no hizo que el día a día fuera menos doloroso, con el equipo contando las jornadas hasta que terminara 2025, un campeonato de 24 carreras que parecía no acabar nunca. "Emocionalmente, creo que fue una decisión muy difícil de tomar. Veremos, solo el futuro dirá si teníamos razón o no", dijo el viernes el asesor ejecutivo Briatore.

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Según Gasly, esa experiencia tan dura unió más al equipo y le permitió ordenar áreas que sí podía controlar, como las operaciones en pista. "Me ha impresionado mucho la mentalidad y la actitud del equipo durante todo el año", respondió cuando Motorport.com le preguntó por el lado positivo de 2025. "Creo que tenemos un vínculo muy fuerte dentro del equipo entre todo el personal y los pilotos. Definitivamente nos hizo más fuertes juntos y ojalá podamos demostrarlo. Creo plenamente en el equipo y en el personal que tenemos.

"La mentalidad en la fábrica, he estado allí y los turnos que está haciendo la gente son muy impresionantes. Y eso es lo que nos llevó a Silverstone con el coche listo para salir a pista. Realmente no habíamos estado al nivel que yo quería con este equipo desde que llegamos [en 2023] y espero de verdad que 2026 pueda ser el año".

El inicio de una nueva era ya le ha dado a Alpine un impulso anímico, y eso se debe en parte al exitoso estreno de la unidad de potencia Mercedes, aunque todavía no está claro si el propulsor estará por delante de la competencia, como a menudo se ha sugerido en el paddock.

"Al menos cuando llegue a la carrera, ya no preguntaré cuántas décimas estamos en desventaja", dijo Briatore. "Nadie habla ya del motor. Nadie habla ya de la caja de cambios. Y ahora depende de nuestra ingeniería, de que pongamos en orden nuestro trabajo para colocar la aerodinámica en el coche, y luego depende de los pilotos. Pero al menos hay dos cuestiones de las que ya no tenemos que preocuparnos".

Según el director técnico David Sanchez, haber podido completar un shakedown sin problemas de 140 km en un gélido Silverstone fue un buen comienzo para la asociación, con solo unas condiciones cercanas a la bandera roja impidiendo que Gasly completara los 200 km permitidos para una jornada de filmación.

"Creo que tenemos nueve días de pruebas, así que pasarán muchas cosas durante esos nueve días. Pero salir del garaje y poder dar vueltas sin detenerse es un buen refuerzo de confianza, porque al menos sabes que puedes llegar a Barcelona y ponerte a trabajar", explicó Sanchez.

Así lucirá el Alpine A526 esta temporada Photo by: Alpine

Pero sería demasiado fácil culpar de todos los problemas recientes al motor. Con la unidad de potencia y la caja de cambios ahora adquiridas externamente, Enstone ha podido centrarse en poner orden en el chasis y la aerodinámica tras una serie de temporadas poco impresionantes.

"Para volver a estar entre los cinco o seis primeros equipos de la Fórmula 1, necesitas desarrollar el coche mucho antes, como hemos hecho con el coche de 2026", dijo Briatore. "Básicamente, teníamos un coche de 2026 en el túnel de viento el 2 de enero (de 2025), y no lo sacamos más, así que tenemos al menos tres o cuatro meses de ventaja respecto a todos los demás. Y ahora tenemos la potencia. Volvemos a tener gente de calidad en Enstone. Estoy contento y solo estoy esperando al lunes [por el inicio de la semana de shakedown en Barcelona], y a Bahréin y a Australia".

El momento de afianzarse para Franco Colapinto

Una de las prioridades de Alpine será sacar mucho más de Colapinto. Tras dos etapas con Williams y Alpine entrando a mitad de temporada, el argentino de 22 años por fin ha tenido el beneficio de una pretemporada completa para lo que será su primera campaña íntegra. Pero tras ocupar el lugar de Doohan y haber recibido ya algo de mano dura por parte de Briatore, Colapinto es plenamente consciente de que debe dar un paso adelante si quiere completar la temporada.

"Como equipo, ya no hay más excusas", dijo Colapinto, que causó una impresión segura y elocuente durante la presentación del coche y se mostró visiblemente más fuerte físicamente que hace 12 meses. "La unidad de potencia ha cambiado y el reglamento ha cambiado. Ahora tenemos que poner el trabajo y el rendimiento. El año pasado estábamos enfocados en 26 y ahora 26 ya llegó. Es el momento de ir y conseguir los resultados que el equipo se merece. Han trabajado muy duro y ojalá sea un coche rápido y podamos lograr los resultados que esperamos.

"Para mí, poder trabajar con el equipo desde el inicio del año y poder centrarme en muchos más aspectos fue muy importante. Es emocionante ver cómo el equipo desarrollaba el coche, y el otro día ver lágrimas en sus ojos cuando pusieron el coche en pista por primera vez. Hay mucho trabajo detrás de escena que no mucha gente ve. Fue la primera vez que vi eso en un equipo, así que fue un momento muy especial para mí y para todos en Alpine".

Preguntado por sus expectativas respecto a Colapinto, Briatore respondió: "Franco el año pasado estaba en su primer año en la Fórmula 1. Muchas expectativas y todo eso. No se gestionó todo correctamente. Este año ves la cara de Franco y está mucho más maduro. Ya no es el niño que teníamos el año pasado. Y pasamos mucho tiempo con él este invierno.

Pierre Gasly & Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alpine

"El problema de Franco era sobre todo la clasificación, porque en carrera era rápido, como Pierre. Solo necesitaba pilotar el coche y clasificar con talento, y no conducir de manera emocional. También está creciendo, es muy bueno en la fábrica. Pasamos mucho tiempo en el simulador. Así que hemos hecho todo lo posible".

Esta vez no hay dónde esconderse, el mantra de Alpine para 2026 resonó por los pasillos del World Europa. Sí, eso significa que la presión está ahí. Pero después de un desastroso 2025, es exactamente el tipo de oportunidad que el equipo llevaba tiempo reclamando.