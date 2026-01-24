Qué significa realmente para Williams perderse el test de Barcelona de cara a la F1 2026

A comienzos de esta semana ya circulaban rumores de que Williams estaba retrasado en el calendario con la construcción del nuevo FW48, hasta el punto de que el coche posiblemente no estaría listo para el shakedown de cinco días de la próxima semana en el circuito de Barcelona. El viernes, el equipo inglés confirmó esas versiones: Williams se salta el viaje a España.

Aunque esto puede resultar doloroso para un equipo que justamente ha hecho grandes esfuerzos por dejar atrás el pasado —en 2019 Williams se perdió los dos primeros días de test y luego se comprobó que varias piezas aerodinámicas del FW42 también eran ilegales, mientras que en 2024 el FW46 llegó tarde y además era demasiado pesado tras profundos cambios en el proceso de diseño y construcción—, este retraso no tiene por qué ser determinante para la temporada que Williams tiene por delante.

Se desconoce por qué Williams renunció al shakedown de Barcelona. Algunos medios informan que el FW48 no superó el crash test, pero eso parece poco probable: es muy inusual someter los monocascos a un crash test tan tarde, ya que esta pieza constituye la base de un coche de F1. De hecho, Ferrari, Audi y Mercedes, por ejemplo, ya superaron con éxito los crash tests de sus coches de 2026 a comienzos de diciembre. Normalmente no se espera hasta el último momento para esto.

No es una prueba oficial

Pero ¿qué pierde realmente Williams al perderse los días en Barcelona? La sesión, que se llevará a cabo de lunes a viernes de la próxima semana, está catalogada por la F1 y la FIA como un shakedown y no como una prueba oficial. El shakedown se realiza a puertas cerradas y, además, los equipos solo pueden rodar en tres de los cinco días. Por ese motivo, McLaren ha decidido comenzar recién el segundo día; otros equipos aún podrían seguir ese ejemplo.

Es sabido que el shakedown de Barcelona es visto de forma generalizada como el primer momento para validar en pista todas las nuevas tecnologías, tras los profundos cambios reglamentarios tanto en los chasis como en los motores, e identificar posibles problemas de manera temprana. Por ejemplo, la aerodinámica activa requiere más tiempo de rodaje que un shakedown normal para evaluar la robustez de los componentes mecánicos.

La mayoría de los equipos ve la sesión de Barcelona principalmente como una oportunidad para sumar kilómetros, antes de que el foco se traslade al rendimiento durante los dos tests oficiales en Bahréin en febrero.

La forma en que los equipos encaran esto varía: algunos ya llevan actualizaciones a Bahréin, otros esperan hasta el inicio de la temporada en Melbourne y otros más lo posponen hasta después de las primeras carreras fuera de Europa. Esto último es una posibilidad real, ya que el transporte de piezas entra dentro del límite presupuestario. Además, estos equipos quieren entender mejor primero cómo rinde su nuevo coche antes de gastar dinero en nuevas piezas. McLaren confirmó recientemente que esa es su estrategia. "Creo que nos conviene más entender primero nuestra base antes de entusiasmarnos demasiado con nuevas piezas incluso antes de que el coche haya recorrido un solo metro", explicó el jefe de diseño Rob Marshall.

Bajas temperaturas en Barcelona

Por estas razones, perderse los primeros tres días en el circuito puede ser menos perjudicial para Williams que en 2019. Además, cualquiera que haya asistido alguna vez a un test invernal en Barcelona en enero conoce las limitaciones: el circuito suele estar demasiado frío y húmedo en esta época como para rodar con seriedad antes de las 10.00. La idea de que los coches puedan girar de forma continua desde el amanecer hasta el atardecer simplemente no es posible.

El único precio que debe pagar Williams es que el trabajo de shakedown ahora consumirá tiempo en Bahréin, mientras que los otros equipos ya podrán centrarse en el rendimiento. Pero siempre que el FW48 no muestre entonces problemas fundamentales, la desventaja de "perderse Barcelona" se ve atenuada por las muchas incertidumbres que trae consigo el nuevo reglamento.

Por último: "llegar tarde" no significa automáticamente "fracasar". En 1988, McLaren atravesó los tests de invierno con dificultades usando un lento "coche mula", una combinación poco dócil del chasis de 1987 y el nuevo motor turbo Honda. Recién en el último test en Imola apareció el verdadero MP4/4. Pero con quince victorias en dieciséis carreras, el desenlace final no fue precisamente malo…