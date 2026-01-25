Briatore admite que Alpine comió "demasiada mierda" en 2025

Alpine soportó una dificilísima temporada 2025 al contar con un monoplaza poco competitivo y un motor falto de potencia, y complicó aún más su situación al decidir abandonar el desarrollo del coche muy temprano en el año para poner todos sus esfuerzos en aprovechar el cambio reglamentario de 2026.

Esto dejó a Franco Colapinto y a Pierre Gasly penando muchas veces con el coche más lento de la parrilla y compitiendo entre sí por las últimas posiciones hacia el final de un campeonato en el que Alpine apenas sumó 22 puntos y terminó en un lejano décimo y último puesto en el campeonato de constructores.

Ahora, mientras el equipo se prepara para salir a pista con su nuevo A526 a partir del lunes en las pruebas colectivas de la F1 en Barcelona, Flavio Briatore explicó la lógica detrás de la decisión de sacrificar 2025 para enfocarse en 2026, a la vez que admitió que fue demasiado duro por momentos para Alpine.

"Si hubiéramos seguido con el auto de 2025, con desarrollo en el auto, quizá no terminaríamos P10 (en el campeonato de constructores) sino P9. Porque teníamos un déficit de tres, cuatro décimas por el motor", dijo Briatore ante los medios, entre ellos Motorsport.com, durante el evento de presentación que realizó Alpine el viernes.

"En cada carrera preguntaba cuánto era el déficit por el motor. ¿Esta carrera? Cuatro décimas. ¿Esta carrera? 3.5 décimas. ¿Esta carrera? Cinco décimas. Y el año pasado, en tres décimas había 14 autos".

"Entonces, en lugar de empezar a mejorar el auto de 2025, si el motor iba a ser el mismo de todos modos, olvídalo. Vamos a comernos algo de mierda en cada carrera. A veces fue un poco demasiado", reconoció entre risas.

Pierre Gasly, Alpine F1 A525, Franco Colapinto, Alpine F1 A525 Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Briatore se mostró esperanzado en que la decisión tomada el año pasado comience a dar sus frutos este año, ya que consideró que Alpine podrá aprovechar el mayor tiempo de desarrollo que tuvo con el nuevo monoplaza.

"Sabemos que tenemos una nueva unidad de potencia. Sabemos que tenemos un grupo diferente de personas trabajando en la fábrica".

"Así que para mí estaba claro que había que reconstruir el equipo. Para volver a estar entre los primeros cinco o seis equipos de la Fórmula 1, necesitas desarrollar el auto mucho antes, como lo hemos hecho con el auto de 2026".

"Básicamente, teníamos un auto de 2026 en el túnel de viento el 1 o 2 de enero de 2025. Nunca lo sacamos. Así que tenemos al menos tres o cuatro meses de ventaja respecto a todos. Y ahora tenemos la potencia".

"Al menos cuando llegue a las carreras, ya no voy a preguntar cuántas décimas tenemos de desventaja. Nadie habla más del motor. Nadie habla más de la caja de cambios".