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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Los resultados completos del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Estos son los resultados completos de la carrera del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputó en el circuito de Sepang, en Malasia.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Srinivasa Krishnan

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Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 55

1:47'14.808

   170.563 3 25   Red Bull Red Bull
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 55

+2.307

1:47'17.115

 2.307 170.502 3 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 55

+4.919

1:47'19.727

 2.612 170.433 2 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 55

+7.258

1:47'22.066

 2.339 170.371 4 12   Ferrari Ferrari
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 55

+8.571

1:47'23.379

 1.313 170.337 3 10   Red Bull Red Bull
6 Australia O. Piastri McLaren 81 55

+9.454

1:47'24.262

 0.883 170.313 4 8   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB 30 55

+12.753

1:47'27.561

 3.299 170.226 3 6   RB Red Bull
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

+13.372

1:47'28.180

 0.619 170.210 3 4   Aston Martin Honda
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 55

+13.993

1:47'28.801

 0.621 170.193 3 2   McLaren Mercedes
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

+15.928

1:47'30.736

 1.935 170.142 3 1   RB Red Bull
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 55

+17.404

1:47'32.212

 1.476 170.103 4     Audi Audi
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

+18.052

1:47'32.860

 0.648 170.086 4     Aston Martin Honda
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

+18.997

1:47'33.805

 0.945 170.061 3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 55

+22.305

1:47'37.113

 3.308 169.974 3     Haas Ferrari
15 France E. Ocon Haas F1 31 55

+22.532

1:47'37.340

 0.227 169.968 3     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 55

+23.315

1:47'38.123

 0.783 169.948 4     Alpine Mercedes
17 Spain C. Sainz Williams 55 55

+25.431

1:47'40.239

 2.116 169.892 3     Williams Mercedes
18 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

+28.233

1:47'43.041

 2.802 169.818 5     Audi Audi
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 55

+29.310

1:47'44.118

 1.077 169.790 7     Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 49

+6 Vueltas

1:35'38.170

 6 Vueltas 170.405 3   Retirada Mercedes Mercedes
dnf Thailand A. Albon Williams 23 41

+14 Vueltas

1:19'05.042

 8 Vueltas 172.428 3   Accidente Williams Mercedes
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 7

+48 Vueltas

17'29.083

 34 Vueltas 133.179     Accidente Cadillac Ferrari
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Vueltas más rápidas

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Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 55

1'38.220

   S 203.164
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 52

+0.369

1'38.589

 0.369 S 202.403
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 53

+0.390

1'38.610

 0.021 S 202.360
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 54

+1.116

1'39.336

 0.726 S 200.881
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 53

+1.265

1'39.485

 0.149 M 200.580
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 52

+1.572

1'39.792

 0.307 S 199.963
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 54

+1.750

1'39.970

 0.178 S 199.607
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 53

+2.034

1'40.254

 0.284 S 199.042
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 55

+2.095

1'40.315

 0.061 S 198.921
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 54

+2.133

1'40.353

 0.038 S 198.846
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 40

+2.146

1'40.366

 0.013 H 198.820
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 34

+2.495

1'40.715

 0.349 S 198.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+2.768

1'40.988

 0.273 M 197.595
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 53

+3.028

1'41.248

 0.260 S 197.088
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 36

+3.162

1'41.382

 0.134 S 196.827
16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 54

+3.174

1'41.394

 0.012 S 196.804
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 40

+3.294

1'41.514

 0.120 S 196.571
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 28

+3.518

1'41.738

 0.224 S 196.139
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 53

+3.842

1'42.062

 0.324 S 195.516
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+4.064

1'42.284

 0.222 S 195.092
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+4.468

1'42.688

 0.404 H 194.324
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 7

+21.733

1'59.953

 17.265   166.355
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Paradas en pits

Todas las estadísticas
 
Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 1

38.032
Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 2

1'21.474
Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 2

1'13.866
Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 2

1'00.446
Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 2

1'01.177
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 2

41.721
Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

38.010
Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

27.594
Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

27.739
Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 9

27.641
United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

28.801
France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 9

28.134
New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 9

28.600
France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

28.691
Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

32.065
United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 9

28.598
Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

32.467
Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

29.204
Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

27.873
Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

28.021
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

29.870
United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

30.790
Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

28.651
Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

28.314
France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 9

28.152
Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

27.955
United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 10

28.553
Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

36.773
Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 16

27.608
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 18

28.887
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

29.266
United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 24

29.045
France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

27.758
Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 26

28.233
Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

27.957
United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 28

29.254
Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

28.351
France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 29

29.057
Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

27.859
New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 30

28.026
France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 31

28.522
United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

27.802
Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 31

27.615
Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

27.631
United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 32

27.677
Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

28.419
Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 33

27.834
Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 33

27.682
Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 33

28.337
United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 34

28.250
Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 34

51.819
France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

27.854
United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 38

28.017
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 39

31.338
France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 41

28.419
Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 42

28.211
Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 42

39.685
Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 43

27.642
United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 43

28.053
Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 43

28.178
United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 43

28.072
Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 43

27.446
Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 44

27.295
United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 44

27.702
France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 44

27.345
Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 44

27.704
Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

27.498
United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 45

27.869
New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 45

29.624
Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 45

27.809
Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 45

28.277
Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 44

28.937
France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 45

28.335
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