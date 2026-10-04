Los resultados completos del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Estos son los resultados completos de la carrera del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputó en el circuito de Sepang, en Malasia.
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Srinivasa Krishnan
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|55
|
1:47'14.808
|170.563
|3
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|55
|
+2.307
1:47'17.115
|2.307
|170.502
|3
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|55
|
+4.919
1:47'19.727
|2.612
|170.433
|2
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|55
|
+7.258
1:47'22.066
|2.339
|170.371
|4
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|55
|
+8.571
1:47'23.379
|1.313
|170.337
|3
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
+9.454
1:47'24.262
|0.883
|170.313
|4
|8
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson RB
|30
|55
|
+12.753
1:47'27.561
|3.299
|170.226
|3
|6
|RB
|Red Bull
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
+13.372
1:47'28.180
|0.619
|170.210
|3
|4
|Aston Martin
|Honda
|9
|L. Norris McLaren
|1
|55
|
+13.993
1:47'28.801
|0.621
|170.193
|3
|2
|McLaren
|Mercedes
|10
|A. Lindblad RB
|41
|55
|
+15.928
1:47'30.736
|1.935
|170.142
|3
|1
|RB
|Red Bull
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|55
|
+17.404
1:47'32.212
|1.476
|170.103
|4
|Audi
|Audi
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|55
|
+18.052
1:47'32.860
|0.648
|170.086
|4
|Aston Martin
|Honda
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|55
|
+18.997
1:47'33.805
|0.945
|170.061
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|55
|
+22.305
1:47'37.113
|3.308
|169.974
|3
|Haas
|Ferrari
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|55
|
+22.532
1:47'37.340
|0.227
|169.968
|3
|Haas
|Ferrari
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|55
|
+23.315
1:47'38.123
|0.783
|169.948
|4
|Alpine
|Mercedes
|17
|C. Sainz Williams
|55
|55
|
+25.431
1:47'40.239
|2.116
|169.892
|3
|Williams
|Mercedes
|18
|G. Bortoleto Audi
|5
|55
|
+28.233
1:47'43.041
|2.802
|169.818
|5
|Audi
|Audi
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|55
|
+29.310
1:47'44.118
|1.077
|169.790
|7
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|49
|
+6 Vueltas
1:35'38.170
|6 Vueltas
|170.405
|3
|Retirada
|Mercedes
|Mercedes
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|41
|
+14 Vueltas
1:19'05.042
|8 Vueltas
|172.428
|3
|Accidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|7
|
+48 Vueltas
17'29.083
|34 Vueltas
|133.179
|Accidente
|Cadillac
|Ferrari
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Vueltas más rápidas
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|55
|
1'38.220
|S
|203.164
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|52
|
+0.369
1'38.589
|0.369
|S
|202.403
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|53
|
+0.390
1'38.610
|0.021
|S
|202.360
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|54
|
+1.116
1'39.336
|0.726
|S
|200.881
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|53
|
+1.265
1'39.485
|0.149
|M
|200.580
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|52
|
+1.572
1'39.792
|0.307
|S
|199.963
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|54
|
+1.750
1'39.970
|0.178
|S
|199.607
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|53
|
+2.034
1'40.254
|0.284
|S
|199.042
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|55
|
+2.095
1'40.315
|0.061
|S
|198.921
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|54
|
+2.133
1'40.353
|0.038
|S
|198.846
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|40
|
+2.146
1'40.366
|0.013
|H
|198.820
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|34
|
+2.495
1'40.715
|0.349
|S
|198.131
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|33
|
+2.768
1'40.988
|0.273
|M
|197.595
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|53
|
+3.028
1'41.248
|0.260
|S
|197.088
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|36
|
+3.162
1'41.382
|0.134
|S
|196.827
|16
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|54
|
+3.174
1'41.394
|0.012
|S
|196.804
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|40
|
+3.294
1'41.514
|0.120
|S
|196.571
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|28
|
+3.518
1'41.738
|0.224
|S
|196.139
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|53
|
+3.842
1'42.062
|0.324
|S
|195.516
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+4.064
1'42.284
|0.222
|S
|195.092
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+4.468
1'42.688
|0.404
|H
|194.324
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|7
|
+21.733
1'59.953
|17.265
|166.355
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Paradas en pits
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
38.032
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|2
|
1'21.474
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|2
|
1'13.866
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
1'00.446
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|2
|
1'01.177
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|2
|
41.721
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
38.010
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
27.594
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
27.739
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
27.641
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
28.801
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
28.134
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
28.600
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
28.691
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
32.065
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
28.598
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
32.467
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
29.204
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|9
|
27.873
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
28.021
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
29.870
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
30.790
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
28.651
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
28.314
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
28.152
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
27.955
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
28.553
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
36.773
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|16
|
27.608
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|18
|
28.887
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
29.266
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|24
|
29.045
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
27.758
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|26
|
28.233
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
27.957
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|28
|
29.254
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|28
|
28.351
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
29.057
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
27.859
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|30
|
28.026
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|31
|
28.522
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
27.802
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|31
|
27.615
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|31
|
27.631
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
27.677
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|32
|
28.419
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
27.834
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|33
|
27.682
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|33
|
28.337
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|34
|
28.250
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|34
|
51.819
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|37
|
27.854
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|38
|
28.017
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|39
|
31.338
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|41
|
28.419
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|42
|
28.211
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|42
|
39.685
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|43
|
27.642
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|43
|
28.053
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|43
|
28.178
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|43
|
28.072
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|43
|
27.446
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|44
|
27.295
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|44
|
27.702
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
27.345
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|44
|
27.704
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
27.498
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|45
|
27.869
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|45
|
29.624
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|45
|
27.809
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|45
|
28.277
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|44
|
28.937
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|45
|
28.335
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