Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner

Dos días después de las declaraciones de Flavio Briatore durante la presentación de la escudería para la temporada 2026, Alpine aclaró la situación en torno al interés mostrado por nuevos inversores potenciales, entre ellos Christian Horner.

La escudería de Enstone quiso recordar en primer lugar un elemento ya conocido desde el otoño pasado, a saber, que Otro Capital, que posee el 24% del capital del equipo desde hace algo más de dos años, inició hace varios meses conversaciones exploratorias en relación con una eventual cesión de su participación. El Grupo Renault es, por su parte, propietario del 76% restante.

En este contexto, Alpine subraya que el rápido crecimiento de la Fórmula 1 y el aumento continuo de la valorización de los equipos han suscitado de forma lógica el interés de numerosos actores que desean involucrarse en la disciplina. El equipo francés afirma así que es contactado regularmente por inversores potenciales, una situación reforzada por la comunicación pública de Otro Capital en torno a sus reflexiones estratégicas.

Christian Horner, Red Bull Racing, y Flavio Briatore, Alpine F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Alpine confirma las palabras de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, según quien un grupo de inversores que manifestó su interés incluye efectivamente a Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing. No obstante, la estructura precisa que no se trata de una iniciativa aislada o personal del británico, sino de un interés expresado dentro de un grupo, entre otras partes potencialmente interesadas en ingresar al capital.

Por otra parte, Alpine destaca que todas las conversaciones se llevan a cabo exclusivamente con los accionistas actuales, Renault Group y Otro Capital. En otras palabras, no existe ningún intercambio directo con Flavio Briatore ni con el equipo operativo.

Sobre todo, la escudería que a partir de ahora utilizará motores Mercedes en Fórmula 1 insiste en su prioridad absoluta del momento: la competitividad deportiva bajo el amparo del nuevo reglamento 2026. Ve más que nunca esta nueva era como una oportunidad mayor para demostrar una reconstrucción sostenible, tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad y resultados por debajo de las ambiciones iniciales del proyecto.