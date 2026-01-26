Los primeros ensayos de la F1 en Bahréin tampoco se podrán ver íntegramente

En un momento en el que la F1 no deja de abrirse cada vez más al público, los ensayos invernales de 2026 estarán decididamente lejos de los estándares de los últimos años.

Si ya se sabía desde hace tiempo que la sesión que se celebra en Barcelona (oficialmente denominada “shakedown” para marcar su diferencia con los “ensayos invernales”), que comenzó este lunes por la mañana y finalizará el viernes, sería a puertas cerradas —sin ningún medio de comunicación ni espectadores autorizados en el circuito—, quedaba por saber qué tratamiento recibiría el resto de esta pretemporada.

La Fórmula 1 confirmó así una información que circulaba desde hacía varios días: que la primera sesión de ensayos en el circuito de Bahréin, del 11 al 13 de febrero, no sería ofrecida íntegramente en la transmisión. De hecho, estará muy lejos de ser así, ya que la FOM solo retransmitirá en directo la última hora de cada una de esas tres jornadas.

Finalmente, solo la tercera y última sesión —del 18 al 20 de febrero y también en el circuito de Sakhir— será transmitida íntegramente en directo.

Posteriormente, la Fórmula 1 dará inicio a su temporada 2026 con el primer Gran Premio del año en Australia, en el circuito de Melbourne (6-8 de marzo).

La voluntad de no mostrar demasiadas imágenes de los primeros ensayos, o en cualquier caso de controlar al máximo lo que pueda surgir de ellos, responde a un deseo claro por parte de los distintos actores de dar tiempo a las escuderías y a la FIA para adaptarse al reglamento completamente nuevo.

Cabe recordar que, a comienzos de 2014, las primeras jornadas de los tests invernales de la era turbo híbrida fueron particularmente difíciles para la mayor parte de la parrilla, con poco rodaje —a menudo por falta de fiabilidad— y grandes diferencias entre las escuderías.