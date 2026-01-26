Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona

Las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 ya están en marcha en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde los equipos comienzan a completar sus primeros kilómetros de cara a la temporada 2026 que arrancará en marzo en el Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto fue de los primeros en salir a pista cuando el semáforo se puso en verde a las 9:00 de la mañana, hora local, pero cumplidas las primeras dos horas un problema en el Alpine A526 hizo que el piloto argentino se quede detenido por unos minutos.

Esto motivó la primera bandera roja de las pruebas de la Fórmula 1 en Barcelona, pero la pausa fue breve ya que Colapinto pudo recuperar la marcha con el monoplaza y llegar hasta el garaje de Alpine. De momento Alpine no dio información sobre qué fue lo que causó el problema para Colapinto.

Minutos más tarde, Gabriel Bortoleto motivó la segunda bandera roja del día al volante del coche de Audi, pero en su caso el inconveniente pareció haber sido mayor para el piloto brasileño.

Cumplidas las primeras tres horas de actividad, Hadjar lidera los tiempos con 1m20s300 con el Red Bull RB22, seguido de Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, con 1m22s352 y por Liam Lawson, de Racing Bulls, con 1m23s113.

Colapinto, quien completó 15 vueltas hasta el momento, es cuarto con un tiempo de 1m24s277.

"Recorrer kilómetros en Barcelona será muy importante y luego, con suerte, empezar a trabajar un poco más a fondo en el coche en Bahréin", dijo Colapinto el viernes durante la presentación de Alpine.

"Poder saber que el coche funciona y luego, cuando vayamos a Bahréin, como dije antes, poder entrar en cuestiones mucho más profundas. Si te perdés el test de Barcelona, los primeros tres días en Bahréin vas a estar simplemente intentando que el coche funcione y entenderlo. Es muy importante sumar todo el kilometraje posible y obtener todo el conocimiento posible", explicó.