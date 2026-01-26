Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona
Franco Colapinto estuvo detenido unos minutos, pero pudo recuperar la marcha con el Alpine A526
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Peter Fox
Las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 ya están en marcha en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde los equipos comienzan a completar sus primeros kilómetros de cara a la temporada 2026 que arrancará en marzo en el Gran Premio de Australia.
Franco Colapinto fue de los primeros en salir a pista cuando el semáforo se puso en verde a las 9:00 de la mañana, hora local, pero cumplidas las primeras dos horas un problema en el Alpine A526 hizo que el piloto argentino se quede detenido por unos minutos.
Esto motivó la primera bandera roja de las pruebas de la Fórmula 1 en Barcelona, pero la pausa fue breve ya que Colapinto pudo recuperar la marcha con el monoplaza y llegar hasta el garaje de Alpine. De momento Alpine no dio información sobre qué fue lo que causó el problema para Colapinto.
Minutos más tarde, Gabriel Bortoleto motivó la segunda bandera roja del día al volante del coche de Audi, pero en su caso el inconveniente pareció haber sido mayor para el piloto brasileño.
Cumplidas las primeras tres horas de actividad, Hadjar lidera los tiempos con 1m20s300 con el Red Bull RB22, seguido de Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, con 1m22s352 y por Liam Lawson, de Racing Bulls, con 1m23s113.
Colapinto, quien completó 15 vueltas hasta el momento, es cuarto con un tiempo de 1m24s277.
"Recorrer kilómetros en Barcelona será muy importante y luego, con suerte, empezar a trabajar un poco más a fondo en el coche en Bahréin", dijo Colapinto el viernes durante la presentación de Alpine.
"Poder saber que el coche funciona y luego, cuando vayamos a Bahréin, como dije antes, poder entrar en cuestiones mucho más profundas. Si te perdés el test de Barcelona, los primeros tres días en Bahréin vas a estar simplemente intentando que el coche funcione y entenderlo. Es muy importante sumar todo el kilometraje posible y obtener todo el conocimiento posible", explicó.
Comparte o guarda esta historia
Por qué Alpine no tiene "excusas" en la Fórmula 1 en 2026
El plan de Alpine para las pruebas de la F1 2026 en Barcelona
Colapinto da detalles de la "técnica diferente" para manejar un F1 en 2026
Gasly: "Esperaba este momento desde hace nueve meses"
Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner
Pierre Gasly responde a las críticas por un posteo en Instagram en homenaje a Michael Schumacher
Últimas noticias
Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero
Los tiempos del lunes en las pruebas de la F1 en Barcelona
Los primeros ensayos de la F1 en Bahréin tampoco se podrán ver íntegramente
Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados