Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

La Fórmula 1 completó ya su primera sesión de pruebas libres de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya para dar inicio al primero de los cinco días de actividad que habrá esta semana en el estreno oficial de los nuevos monoplazas de la máxima categoría.

En una jornada en la que siete equipos salieron a pista hasta el momento, Isack Hadjar fue el más veloz en la mañana con una mejor vuelta de 1m18s835 que registro a cinco minutos de la bandera a cuadros.

El francés previamente había liderado el clasificador con un tiempo de 1m21s033 al entrar en la hora final, que luego fue mejorando a 1m20s923, 1m20s499, 1m20s300 y 1m19s106 antes de llegar a su marca definitiva.

Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo al frente durante la mayor parte de la sesión, finalizó en el segundo lugar para Mercedes con un tiempo de 1m20s700.

Franco Colapinto finalizó la mañana en la tercera posición entre los siete pilotos que marcaron tiempos con una mejor vuelta personal de 1m21s348.

El piloto argentino alcanzó esta marca en los 15 minutos finales de la práctica y después de permanecer una hora y media aproximadamente en el garaje por un problema en su Alpine después de que el coche se quedara detenido unos instantes al cumplirse la dos primeras horas del entrenamiento y causar la primera bandera roja del día.

Liam Lawson fue cuarto para Racing Bulls con 1m21s864, seguido por Esteban Ocon, de Haas, con 1m24s520; Valtteri Bottsa, de Cadillac, con 1m24s651, y Gabriel Bortoleto, de Audi, con 1m25s296.

Ocon fue quien más vueltas completó con un total de 67 giros al volante del Haas VF-26, seguido de Antonelli, con 56 vueltas para Mercedes, y de Hadjar, con 44.

Colapinto y Bortoleto -quien motivó la segunda bandera roja del día por un problema en su Audi- fueron de los que menos giraron, con 28 vueltas para el argentino y 27 para e brasileño.

La actividad continuará desde las 14:00, hora local, para arrancar una nueva sesión de cuatro horas de duración.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, la sesión vespertina de 10:00 a 14:00, mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana será de 9:00 a 13:00. Para Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, la segunda sesión irá 8:00 a 12:00, mientras que en la mayor parte de México (zona centro) será de 7:00 a 11:00.

F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tiempos mañana lunes

Pos # Piloto equipo coche vueltas tiempo dif. 1 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 41 1'18”835 2 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 51 1'20”700 +1"865 3 43 Franco Colapinto Alpine A526 23 1'21”348 +2"513 4 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 38 1'21”864 +3"029 5 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 62 1'24”520 +5"685 6 77 Valtteri Bottas Cadillac ? 29 1'24”651 +5"816 7 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 27 1'25”296 +6"645