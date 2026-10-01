Charles Leclerc trazó un panorama muy lúcido de la situación técnica de Ferrari en la previa del Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia. El déficit de la unidad de potencia sigue ahí, pero según el monegasco ya no basta con señalar el motor como única explicación de la brecha respecto a la competencia.

"Creo firmemente que, sí, tenemos un déficit de potencia respecto a nuestros rivales, pero ya no se puede reducir todo a eso. También en el apartado del chasis y la aerodinámica los demás están recuperando terreno y recientemente han traído actualizaciones significativas que los han hecho muy fuertes también en curva. Debemos mejorar en todos los frentes".

Es un punto de vista que refleja la evolución vista en las últimas carreras. Mercedes sigue siendo la referencia, mientras que Red Bull y McLaren han dado pasos adelante que, según Leclerc, han modificado el equilibrio. La gestión de los neumáticos sigue siendo otra área en la que trabajar, aunque el piloto considera que las dificultades con los neumáticos de este año no son una prerrogativa de Ferrari.

"Los neumáticos de esta temporada son muy difíciles de comprender para todos. Hay fines de semana en los que algunos equipos tienen caídas difíciles de explicar simplemente a través de las características de los monoplazas. Los coches son mucho más complicados de optimizar que en el pasado, pero creo que también llevar los neumáticos a la ventana correcta se ha vuelto mucho más difícil".

Por eso los neumáticos siguen siendo una prioridad, pero no la única. "Debemos mejorar en todos los frentes. Los neumáticos son una prioridad en sí mismos simplemente porque es muy, muy difícil conseguir ponerlos en la ventana adecuada".

Novedades en Sepang, pero ninguna revolución

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari traerá algunas novedades en el fin de semana malasio. Leclerc, sin embargo, rebajó las expectativas, aclarando que no se trata de un paquete destinado a modificar radicalmente el potencial del monoplaza.

"Tenemos algunas cosas en camino. No creo que vayan a ser cambios fundamentales capaces de revolucionar nuestras prestaciones o nuestro ritmo, pero sin duda serán pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo que necesitamos".

Leclerc citó directamente el trabajo realizado por los rivales. "Es lo que ha hecho McLaren y es lo que recientemente también ha hecho Red Bull. Tendremos que ver a Mercedes, porque he oído que este fin de semana traerá un paquete bastante importante y será interesante observarlo".

Sepang debería representar de todos modos, sobre el papel, un escenario más favorable que Bakú, sobre todo por la menor incidencia de las larguísimas rectas que habían puesto de manifiesto los límites de Ferrari en Azerbaiyán. Pero Leclerc no espera revoluciones en la correlación de fuerzas.

"Creo que esta pista debería ser un poco más positiva que Bakú, donde había rectas muy largas. Pero el panorama no ha cambiado mucho en las últimas carreras: Mercedes está claramente por delante, mientras que McLaren y Red Bull han dado un paso significativo".

El objetivo de las novedades llevadas a Malasia es, por tanto, reducir la brecha con el segundo grupo de referencia. "Tendremos algunas cosas nuevas en el coche y esperamos que puedan ayudarnos a estar por delante de Red Bull y McLaren. Sin embargo, no creo que sean suficientes para permitirnos luchar con Mercedes".

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