Bottas: el test de Barcelona es para "depurar" el Cadillac de F1 2026

El nuevo piloto de Cadillac, Valtteri Bottas, dejó entrever que los problemas afectaron a todos los equipos durante el primer día de pruebas de la temporada 2026 de Fórmula 1, al afirmar que el objetivo de rodar es "depurar" el coche.

El lunes dio inicio un shakedown de cinco días en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero se sabe muy poco sobre la acción debido al deseo de la F1 de mantener todo en privado, sin publicación de tiempos por vuelta y alejando a cualquiera que intentara acercarse al circuito.

Esto se debe a los próximos cambios reglamentarios, por los cuales el chasis de los coches será más liviano y más pequeño, con un mayor énfasis en la parte eléctrica para las unidades de potencia, por lo que todo promete verse muy diferente en 2026.

La cantidad de equipos en el campeonato también será distinta, ya que Cadillac se suma como la 11ª escudería y debutará con una alineación de pilotos veteranos formada por Bottas y Sergio Pérez.

Consultado para resumir el primer día de actividad en Barcelona, Bottas le dijo a F1 TV: "Hacía frío. A primera hora de la mañana es bastante difícil hacer funcionar los neumáticos aquí, como sabemos, pero a medida que la temperatura subió las cosas mejoraron un poco, aunque tuvimos algunos problemas a lo largo del día.

"Es depuración, por eso estamos aquí, y parece que todos los equipos tuvieron algunos inconvenientes. Ahora se trata realmente de identificarlos y luego sumar cada vez más vueltas cada día, pero es genial estar acá y subirse al coche".

Valtteri Bottas, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

Así, el ganador de 10 grandes premios, que anteriormente compitió para Williams, Mercedes y Sauber, no está preocupado por la naturaleza de los problemas, ya que el objetivo del test no es necesariamente marcar la vuelta más rápida.

En cambio, se trata de entender mejor el nuevo reglamento, especialmente en Cadillac, donde todo es nuevo de cara al Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada del 6 al 8 de marzo.

"Definitivamente es una gran diferencia respecto a antes", dijo Bottas, de 36 años. "Los coches se comportan distinto, tenés un poco menos de carga, especialmente en las curvas de alta velocidad.

"La unidad de potencia te da mucho más par a la salida de las curvas, pero luego tenés que gestionar la batería y, además, para Ferrari [proveedor de motores de Cadillac], este es el primer día de rodaje realmente completo con sus unidades de potencia, así que naturalmente hay una curva de aprendizaje.

"Así que todavía hay mucho por aprender, mucho por mejorar, pero es un gran desafío para todos los equipos y ahora la prioridad es sumar más vueltas cada día.

"Creo que hoy di un poco más de 30 vueltas, algunas de ellas solo de instalación y cosas así, pero necesitamos hacer rodaje de verdad, acumular kilometraje y asegurarnos de llegar con un paquete confiable a la primera carrera".