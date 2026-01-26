McLaren explica la razón de su decoración temporal para los test 2026

Aunque McLaren ya había anunciado que no participaría en la primera jornada de los entrenamientos de invierno de F1 de 2026 en Barcelona, justificándolo por querer llevar al límite el desarrollo del MCL40, la escudería no estuvo totalmente ausente de las conversaciones este lunes.

De hecho, a las nueve en punto, justo cuando se encendió el semáforo y Mercedes, Audi y Alpine enviaron sus coches a la pista de Barcelona, la escudería vigente de dos títulos mundiales publicó las primeras imágenes de su coche para la próxima temporada.

El principal tema de debate —ya que, evidentemente, hay que tomar estas imágenes con cautela en lo que respecta al aspecto técnico— fue el descubrimiento de una carrocería negra y cromada que causó sensación entre los nostálgicos. De hecho, recuerda un poco a los McLaren de finales de los años 90 y principios de los 2000, al inicio de la primera colaboración con Mercedes.

Por supuesto, se trata de una versión temporal para las pruebas de esta semana en Barcelona. Sin duda, el MCL40 recuperará, a partir de la presentación oficial el próximo 9 de febrero (es decir, antes de las dos sesiones de pruebas de en Baréin), el color papaya que lleva varios años siendo la norma.

"Para no estropear la sorpresa [de la decoración de 2026], utilizaremos un diseño único en negro y cromo, con el número 2026 en el capó del motor y los pontones, lo que nos permitirá mostrar el MCL40 sin desvelar nuestro nuevo aspecto antes de estar listos para presentarlo en Baréin", explicó la escudería en su página web oficial.

Aún más interesante es la explicación dada sobre la elección de utilizar esta decoración temporal en lugar de la posibilidad de venir a Cataluña con una versión 2025 o sin decoración alguna : "Utilizar un diseño antiguo no habría sido apropiado ahora que la F1 entra en una nueva era, y no habría sido muy propio de McLaren enviar un coche sin decoración".

"Aunque nuestra decoración para las pruebas no es idéntica a la que utilizaremos en 2026, ambas presentan muchas similitudes físicas. Nuestro equipo creativo ha trabajado en estrecha colaboración con los equipos encargados del diseño del vehículo y la aerodinámica para crear un diseño que nos permita evaluar el coche con su decoración completa durante estos primeros días de pruebas".

McLaren quiere evaluar el impacto de una nueva norma en la F1

El McLaren MCL40 con su decoración para las pruebas de Barcelona. Foto de: McLaren

Un aspecto que no es tan insignificante, ya que, de hecho, la temporada 2026 supone una novedad en la historia de la F1, a saber, la imposición a los equipos de una superficie mínima que debe estar cubierta por pintura.

Esta norma se ha establecido para evitar la deriva de años anteriores, en los que muchos equipos preferían dejar grandes partes de fibra de carbono al descubierto, en lugar de correr el riesgo de aumentar el peso con pintura. Esto es aún más crucial esta temporada, ya que el peso mínimo de los monoplazas se ha reducido (en unos 30 kilos) por primera vez en mucho tiempo.

"Esto implica, en particular, comprender el impacto de una nueva norma de la FIA que exige que al menos el 55 % del coche esté cubierto [por una decoración]", prosiguió la escudería. "Al utilizar una decoración representativa, podemos evaluar la durabilidad del revestimiento de vinilo en zonas que antes no estaban cubiertas y que son especialmente sensibles al calor".

McLaren no es la única escudería que cuenta con una decoración temporal en Barcelona, ya que también es el caso de Cadillac (cuya decoración se revelará el 8 de febrero durante la Super Bowl) y, según todas las previsiones, también lo será de Aston Martin, ya que la presentación de la escudería de Silverstone también está prevista para el 9 de febrero.

Williams había previsto una decoración temporal, decidida mediante una votación de sus aficionados, a la espera de su presentación oficial prevista para el 3 de febrero, pero la escudería británica ha renunciado a participar en los tests de Barcelona.