Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona

Racing Bulls no pierde tiempo y ya en el primer día de los test colectivos en Barcelona presenta una interesante innovación aerodinámica.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Detalle del alerón delantero Racing Bulls

Quien pensaba que la primera jornada de los test colectivos de Barcelona serviría solo para recopilar datos estaba muy equivocado.

Si bien es cierto que los equipos tienen como prioridad acumular la mayor cantidad de kilómetros posible, también hay quienes han presentado las primeras novedades técnicas, porque no hay mucho tiempo para pulir las soluciones que se quieren desarrollar.

Racing Bulls, por ejemplo, que está rodando en Montmelò con Liam Lawson, ha propuesto un nuevo morro, muy diferente del que se utilizó en el filming day celebrado el pasado miércoles en el circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, nel filming day di Imola

Arvid Lindblad, Racing Bulls, nel filming day di Imola

Foto di: Davide Cavazza

En esta oportunidad se descubre un morro que es más estrecho en la punta, con un diseño que muestra una forma más redondeada en el intento de reducir la resistencia al avance, pero la verdadera novedad está representada por la aparición de dos interesantes perfiles alares.

Los aerodinamistas dirigidos por Tim Goss, el director técnico que se ha encargado del diseño del VCARB03, han desarrollado una buena idea para aumentar también la carga aerodinámica en el eje delantero, demostrando que, aun actuando dentro de los severos límites reglamentarios, es posible experimentar conceptos innovadores.

El doble flap en el morro es una realización creativa que también da testimonio de la gran calidad de ejecución alcanzada en Faenza por el grupo de trabajo de Matteo Piraccini, que coordina la fábrica.

Racing Bulls abre una vía de desarrollo muy interesante y no nos sorprendería ver soluciones análogas en los próximos días también en otros coches...

