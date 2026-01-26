Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona
Racing Bulls no pierde tiempo y ya en el primer día de los test colectivos en Barcelona presenta una interesante innovación aerodinámica.
Quien pensaba que la primera jornada de los test colectivos de Barcelona serviría solo para recopilar datos estaba muy equivocado.
Si bien es cierto que los equipos tienen como prioridad acumular la mayor cantidad de kilómetros posible, también hay quienes han presentado las primeras novedades técnicas, porque no hay mucho tiempo para pulir las soluciones que se quieren desarrollar.
Racing Bulls, por ejemplo, que está rodando en Montmelò con Liam Lawson, ha propuesto un nuevo morro, muy diferente del que se utilizó en el filming day celebrado el pasado miércoles en el circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola.
Arvid Lindblad, Racing Bulls, nel filming day di Imola
Foto di: Davide Cavazza
En esta oportunidad se descubre un morro que es más estrecho en la punta, con un diseño que muestra una forma más redondeada en el intento de reducir la resistencia al avance, pero la verdadera novedad está representada por la aparición de dos interesantes perfiles alares.
Los aerodinamistas dirigidos por Tim Goss, el director técnico que se ha encargado del diseño del VCARB03, han desarrollado una buena idea para aumentar también la carga aerodinámica en el eje delantero, demostrando que, aun actuando dentro de los severos límites reglamentarios, es posible experimentar conceptos innovadores.
El doble flap en el morro es una realización creativa que también da testimonio de la gran calidad de ejecución alcanzada en Faenza por el grupo de trabajo de Matteo Piraccini, que coordina la fábrica.
Racing Bulls abre una vía de desarrollo muy interesante y no nos sorprendería ver soluciones análogas en los próximos días también en otros coches...
Comparte o guarda esta historia
El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola
Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford
¿Qué se puede esperar de la presentación de Red Bull en Detroit para la F1 2026?
Racing Bulls contrata al exjefe técnico de Red Bull y Aston Martin en F1
VIDEO: Lindblad debuta con un choque con el Racing Bulls 2026 en el shakedown
Hadjar admite que no estaba preparado para lo que ocurre después de un podio de F1
Últimas noticias
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana
Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona
Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia
Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados