Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona

Por mucho que la comunicación de la F1 y de la FIA haya convertido estos cinco días en Barcelona en un simple "shakedown" previo a los "tests oficiales" de Bahréin, todos los observadores y los aficionados a la F1 esperaban este regreso con cierta impaciencia. Lo menos que se puede decir es que las instancias hicieron todo lo posible por apagar ese entusiasmo.

Desde hace tiempo se sabía que los ensayos de Barcelona serían a puertas cerradas, en una decisión que no dejaba de recordar a una época no tan lejana en la que los tests invernales eran sobre todo privados y la información, muy limitada.

Por lo tanto, ningún espectador ni ningún medio de comunicación —más allá de equipos afiliados a la disciplina para ofrecer algunas imágenes— estaba autorizado a encontrarse dentro del recinto del circuito. Frente al nuevo contexto reglamentario, la idea era proteger al máximo a las escuderías y a la categoría de los efectos de un inicio de reglamento que hacía temer importantes dificultades iniciales.

En el lugar, sin embargo, esto se tradujo en una serie de acciones llevadas a cabo fuera del circuito. Así, tal como informa The Race, equipos de seguridad recorrieron distintos puntos desde los que era posible tener vista sobre la pista, en particular la cima de una colina muy frecuentada por fotógrafos y videastas, situada bastante lejos del trazado propiamente dicho, para invitar a las personas presentes a retirarse y continuar con sus actividades.

Progresivamente, a lo largo de la mañana, algunos accesos a ciertas carreteras adyacentes al circuito incluso fueron cerrados y los alrededores quedaron bajo una vigilancia todavía mayor, hasta impedir cualquier aproximación al trazado. Todo ello, sin embargo, no impidió que se filtraran varios vídeos o fotos no oficiales...

En lo que respecta al seguimiento de los ensayos en sí, como suele ocurrir, los observadores y los aficionados de la categoría encontraron rápidamente una forma de sortear la ausencia de cronometraje oficial accediendo a una fuente de live timing interna del trazado de Barcelona-Catalunya. Gracias a ella, Motorsport.com, entre otros, pudo informar en directo este lunes por la mañana durante su cobertura en vivo sobre la evolución de los tiempos, las vueltas completadas y también las banderas rojas.

No obstante, a primera hora de la tarde quedó claro que esta fuente de información —que se había difundido ampliamente en la comunidad durante las primeras horas de rodaje— había sido desactivada por los oficiales durante la pausa. Es muy probable que el acceso externo simplemente haya sido cortado para dejar únicamente el circuito interno, permitiendo a las escuderías beneficiarse de los datos sin que corrieran el riesgo de hacerse públicos.

Unos esfuerzos que a algunos les parecieron todavía más desmesurados teniendo en cuenta que el rodaje, por lo que pudo observarse durante la mañana, se desarrolló de manera bastante correcta para todas las escuderías que participaron en la jornada, sin dificultades excesivas.