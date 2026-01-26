Cadillac prefirió solucionar problemas antes que dar más vueltas con Checo Pérez
Cadillac tuvo el lunes en el Circuito de Barcelona-Catalunya su primera oportunidad para medirse con sus nuevos rivales en la Fórmula 1, aunque el recién llegado a la parrilla no pudo completar una gran cantidad de vueltas.
Tiene sentido, dado el enorme desafío que implica armar un equipo de F1 desde cero y en medio de un gran cambio reglamentario, por lo que en Cadillac le restaron importancia al hecho de que Valtteri Bottas diera solo 33 vueltas por la mañana y Sergio Pérez apenas 11 por la tarde.
"Para nosotros, esta semana es muy claramente una semana de shakedown. Tuvimos un día realmente bueno en Silverstone la semana pasada, pero ahora estamos trabajando de manera constante en todos los diferentes sistemas del coche. Y como sabes, estos coches son increíblemente complicados, pero estoy muy, muy satisfecho con el progreso que hemos logrado", dijo Graeme Lowdon, jefe de Cadillac.
"Aún tenemos más trabajo por hacer esta semana, pero todo de una manera estructurada. Así que estoy muy contento con cómo se están dando las cosas".
Bottas había declarado más temprano que el test de Barcelona era una etapa de "depuración" en el inicio del proyecto de Cadillac, algo en lo que Lowdon coincidió.
"La clave para nosotros es exactamente eso, la depuración. Podríamos haber dado más vueltas esta tarde (con Checo Pérez), o podríamos haber optado por resolver ciertos problemas, asegurarnos de que queden solucionados y marcarlos en la lista. Y eso es lo más importante", explicó.
"Tenemos mucha suerte este año porque contamos con una semana de shakedown ahora y luego dos tests en Bahréin. Así que estamos muy enfocados en utilizar este tiempo en Barcelona para poner a punto todos estos sistemas, eliminar los distintos problemas iniciales y llegar con ventaja a Bahréin".
En medio de la vorágine de lo que fue un día muy movido para todo el equipo Cadillac, Lowdon se tomó un instante para valorar que la escudería haya llegado a esta instancia, aunque indicó que se vivió como una jornada más por la manera de trabajar del grupo.
"Es un gran paso y está bien permitirnos un pequeño momento para sentir la emoción, pero creo que la sensación predominante es que todo se siente como algo habitual, como un verdadero equipo de Fórmula 1".
"Estamos metidos de lleno en el mismo trabajo que todos los demás y, de verdad, un enorme, enorme, enorme respeto para todos en el equipo. Me siento muy afortunado de estar en esta situación, trabajando con tanta gente realmente talentosa, tanto aquí en el circuito como en Silverstone, en Indianápolis y también en Charlotte. Y sí, es una gran sensación empezar a sentir de verdad que ya estamos en camino".
