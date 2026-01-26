Qué ocurrió a puertas cerradas en el primer día del hermético shakedown 2026 de la F1

La semana de shakedown de la Fórmula 1 comenzó en un día despejado pero frío en el Circuito de Barcelona-Catalunya, con el Mercedes W17 saliendo por primera vez de los boxes en manos de Andrea Kimi Antonelli, seguido poco después por Gabriel Bortoleto con Audi y Franco Colapinto con Alpine.

Tanto Bortoleto como Colapinto sufrirían más tarde retrasos por problemas técnicos, pero la política de puertas cerradas de lo que se presenta como un shakedown y no como un test impidió conocer de inmediato cuáles fueron esos inconvenientes.

Del resto de los equipos, Liam Lawson estuvo en pista con Racing Bulls, Isack Hadjar con Red Bull, Valtteri Bottas con Cadillac y Esteban Ocon con Haas. Al mediodía, cuando una bandera roja supuestamente provocada por Lawson al detenerse en pista interrumpió temporalmente la actividad, Ocon lideraba la tabla en cantidad de vueltas, con un total de 67.

Durante la mañana, algunos youtubers emprendedores lograron acceder al sistema de cronometraje y compartieron los resultados, o al menos lo que afirmaban ser los resultados. Los tiempos reportados eran, por supuesto, no oficiales, pero más importante aún, incluso si fueran correctos, no habrían sido representativos dada la relativa inmadurez del nuevo paquete técnico y el hecho de que los equipos estaban ejecutando programas distintos. Todavía falta bastante para que alguien empiece a buscar vueltas rápidas reales.

En cualquier caso, esos tiempos no oficiales fueron cortados de raíz, por lo que los acontecimientos de la tarde permanecen envueltos en el misterio. La seguridad del circuito también se volvió cada vez más estricta a medida que avanzaba el día, ordenando retirarse a cualquiera que se acercara a varios cientos de metros del perímetro del circuito.

La vuelta más rápida del día según los tiempos filtrados y no oficiales fue la de Hadjar, con 1m18s159, pero nuevamente, en una jornada dedicada a validar nuevos sistemas, ese registro no fue en absoluto representativo. George Russell, que reemplazó a Antonelli por la tarde, quedó a 0s537 de Hadjar, con Colapinto en el tercer lugar para Alpine. La diferencia total entre el más rápido y el más lento, Sergio Pérez, que completó solo 11 vueltas con el Cadillac por la tarde, fue de 7s815.

Esteban Ocon, Haas Photo by: Formula 1

F1 TV estuvo presente para captar entrevistas con pilotos y personal de los equipos, y se permitió a las escuderías publicar una cantidad limitada de mensajes en redes sociales. Sin embargo, a medida que crecía el descontento en línea por el acceso y, en particular, por la seguridad, parecieron surgir ciertas sensibilidades respecto al mensaje que se estaba transmitiendo y se cerraron los canales, salvo por la publicación de un breve video del Audi saliendo del pit lane.

Los equipos que rodaron hoy están construyendo sus planes de actividad para el resto de la semana en función del pronóstico del tiempo. McLaren, Ferrari, Aston Martin y Williams estuvieron ausentes.

McLaren y Ferrari ya habían confirmado que no rodarían antes del martes, y Williams ha señalado que no estará presente en Barcelona en absoluto. Los equipos pueden rodar en tres de los cinco días, pero Aston Martin ha reconocido que se perderá al menos uno y que no estará listo antes del jueves como muy pronto.

Más importante que los tiempos por vuelta fue la cantidad de giros completados y, en ese aspecto, Haas puede ser el más satisfecho: según esos cronometrajes no oficiales, Ocon acumuló 154 vueltas. Le siguió Mercedes: Russell completó 93 vueltas y Antonelli 56, para un total de 149.

Colapinto logró completar 60 vueltas pese a su larga permanencia en el garaje, mientras que Lawson dio 88. En el otro extremo de la escala, el desafío al que se enfrentan los equipos nuevos, aunque Audi solo lo sea en términos de su motor, quedó claramente expuesto. Las 11 vueltas de Pérez llevaron a Cadillac a un total de 44 en el día, mientras que Bortoleto cerró con apenas 27. Sin embargo, Audi confirmó que ya identificó el problema y que espera solucionarlo para el resto de la semana.