La primera prueba seria para Red Bull Ford Powertrains, tras una jornada previa de filming day para Racing Bulls en Imola, transcurrió en gran medida según lo previsto. Liam Lawson provocó una bandera roja poco antes de la pausa del mediodía, pero aun así completó 88 vueltas con su Racing Bulls.

Max Verstappen no estuvo al volante el lunes, pero vio a su compañero de equipo Isack Hadjar completar 107 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya. Con un tiempo de 1m18.159s, el francés también fue el piloto más rápido del día, aunque los tiempos por vuelta tienen poca relevancia en esta etapa de la pretemporada.

"Fue bastante productivo. Sorprendentemente logramos dar muchas más vueltas de las esperadas. Todo fue bastante fluido. Solo tuvimos problemas menores, así que es bastante impresionante teniendo en cuenta que fue nuestro primer día con nuestro propio motor", concluyó el nuevo piloto de Red Bull tras su primera jornada en el RB22.

El director de Ford Performance, Mark Rushbrook, había declarado previamente a Motorsport.com que la fase final del desarrollo de la unidad de potencia se centró principalmente en la manejabilidad. En ese sentido, Hadjar se mostró cautelosamente optimista tras sus primeras vueltas.

"Honestamente, fue bastante decente para un primer día. No se siente demasiado lejos de lo que estoy acostumbrado en base a mi primera temporada. Todos los cambios ascendentes y descendentes estuvieron bien. Todavía hay algunas cosas que ajustar, por supuesto, pero ha sido sólido".

Foto door: Formula 1

La detención de Lawson fue "principalmente por precaución"

La fiabilidad del DM01, el nombre que lleva el motor en homenaje a Dietrich Mateschitz, es la principal prioridad por ahora, y en ese sentido ambos equipos de Red Bull están satisfechos. Esto también se aplica a Racing Bulls, a pesar de que Lawson provocó la tercera bandera roja del día.

"Hicimos una buena cantidad de vueltas hoy. Obviamente, aprendimos mucho. Tuvimos algunos pequeños problemas en el camino, que eran de esperar en el primer día. Pero creo que estamos en una posición decente", dijo Lawson.

"Y honestamente, los únicos problemas que realmente tuvimos fueron medidas de seguridad, no problemas reales. Del lado de la unidad de potencia, ha sido muy, muy buena hasta ahora. Pero de nuevo, es difícil saber dónde estamos en comparación con los demás. Pero sin duda, seguiremos aprendiendo en los próximos días".

La mayoría de los equipos ha indicado que se están enfocando exclusivamente en la fiabilidad durante la semana de shakedown, con mayor atención puesta en las tandas de rendimiento durante las dos semanas restantes de pruebas invernales en Bahréin.

El motor será "ajustado" antes de Melbourne

Mattia Spini, ingeniero jefe de carrera de Racing Bulls, también se mostró en gran medida positivo con respecto a lo que ha visto de la unidad de potencia desarrollada internamente.

"La unidad de potencia está funcionando bien. De nuevo, no es perfecta, pero no esperábamos que lo fuera. Sin duda necesitamos trabajar en varios aspectos, pero estamos trabajando muy bien juntos. En Red Bull Powertrains y también los ingenieros con nosotros y en la fábrica son muy abiertos y honestos. La relación entre los dos grupos es realmente buena. De hecho, somos casi el mismo equipo, pero hemos empezado a trabajar muy bien y estoy seguro de que seguiremos en esa dirección. Vamos a ajustar finamente la unidad de potencia para la primera carrera".

En relación con la detención de Lawson, Racing Bulls aclaró que se produjo durante una práctica de largada al comienzo de la pausa del mediodía.

"El momento en la parrilla no fue nada importante. Solo estuvo relacionado con algunos ajustes de seguridad que colocamos en el coche para no dañar nada como medida de precaución. Eso fue lo que pasó allí. Simplemente ajustamos los parámetros y por la tarde estuvo perfectamente bien".

De cara a los próximos días, el objetivo de ambos equipos de Red Bull está claro: acumular kilómetros.

"Queremos asegurarnos de que el coche sea fiable. Evaluar el rendimiento no va a ser el objetivo principal de este test. Vamos a centrarnos más en el rendimiento en Bahréin. Pero, por supuesto, queremos tener una primera sensación y un primer entendimiento para empezar a trabajar. Queremos sumar kilometraje y construir confianza con el nuevo coche", concluyó Spini.

En Barcelona, cada equipo tiene permitido rodar en tres de los cinco días del shakedown. Con Red Bull y Racing Bulls rodando ambos el lunes, a diferencia de McLaren y Ferrari, cada uno todavía tiene dos días de recopilación de datos por delante.