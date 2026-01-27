Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, martes

Texto en vivo

En Cadillac se estrenaron sus dos pilotos, y Checo Pérez celebró tener "muchos problemas", porque es positivo encontrarlos ahora y no cuando sea más crítico

Mercedes fue muy constante, más allá del segundo y tercer puesto, y Red Bull se llevó el mejor tiempo con Hadjar, lo que hace que muchos se pregunten de qué será capaz con ese coche Verstappen

De momento, así fue la jornada de ayer, con una mañana muy animada que os contamos al detalle y una tarde donde ya fuimos a ciegas

Formula 1

Test de F1 2026 en Barcelona: duelo Red Bull - Mercedes; el mundo a ciegas

Isack Hadjar habría liderado con Red Bull mientras Mercedes fue el más constante en un primer día de test de la F1 2026 donde se consiguió el apagón que se buscaba.

Test de F1 2026 en Barcelona: duelo Red Bull - Mercedes; el mundo a ciegas

Aquí os contaremos lo que podamos, porque ya sabéis... los equipos o alguien (la FOM asegura que ellos no son) ha cortado incluso el Live Timing, por lo que habrá que ver qué información os podemos trasladar

Tenemos por delante la segunda jornada de pruebas de estos primeros test de la F1 2026, definidos como Shakedown, y que se celebran a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya

¡Buen día a todos y bienvenidos al segundo día de acción de la F1 2026!

Por: Jose Carlos de Celis

Publicado: