F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, martes
Sigue en directo la jornada del martes del test de la F1 2026 en Barcelona, el Shakedown o test privado. Continúan las pruebas de los equipos.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
En Cadillac se estrenaron sus dos pilotos, y Checo Pérez celebró tener "muchos problemas", porque es positivo encontrarlos ahora y no cuando sea más crítico
Mercedes fue muy constante, más allá del segundo y tercer puesto, y Red Bull se llevó el mejor tiempo con Hadjar, lo que hace que muchos se pregunten de qué será capaz con ese coche Verstappen
De momento, así fue la jornada de ayer, con una mañana muy animada que os contamos al detalle y una tarde donde ya fuimos a ciegas
Test de F1 2026 en Barcelona: duelo Red Bull - Mercedes; el mundo a ciegas
Isack Hadjar habría liderado con Red Bull mientras Mercedes fue el más constante en un primer día de test de la F1 2026 donde se consiguió el apagón que se buscaba.
Aquí os contaremos lo que podamos, porque ya sabéis... los equipos o alguien (la FOM asegura que ellos no son) ha cortado incluso el Live Timing, por lo que habrá que ver qué información os podemos trasladar
Tenemos por delante la segunda jornada de pruebas de estos primeros test de la F1 2026, definidos como Shakedown, y que se celebran a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya
¡Buen día a todos y bienvenidos al segundo día de acción de la F1 2026!
Por: Jose Carlos de Celis
