F1 en DIRECTO: test 2026 de Barcelona, ¡último día!
Sigue en vivo y en directo el test de F1 2026 en Barcelona, el último día del Shakedown, este viernes, con todo lo que pase en Montmeló.
- Mejor tiempo del día: 1:17.214 de Charles Leclerc con el Ferrari
- Estamos en la quinta y última jornada de test de F1 en Barcelona. En pista por la mañana Max Verstappen con el Red Bull, Oliver Bearman con el Haas, Charles Leclerc con el Ferrari, Pierre Gasly con el Alpine, Valtteri Bottas con el Cadillac, Gabriel Bortoleto con el Audi... ¡y Fernando Alonso con el Aston Martin ARM26!
Parece que Charles Leclerc le roba a Oscar Piastri el mejor tiempo de la mañana, un 1:17.214
En cuanto a lo más importante, más allá de los tiempos, Bearman lidera actualmente la lista de vueltas completadas, con 54. Max Verstappen le sigue con 46, por delante de Leclerc (36), Piastri (32), Gasly (28), Bottas (26), Alonso (16) y Bortoleto (11)
Ya es oficial aquello que adelantamos: Mercedes se queda como único Safety Car de la F1, ya no compartirá ese rol con Aston Martin
Aston Martin cierra su etapa como Safety Car de la F1 y Mercedes queda en solitario
El acuerdo de Aston Martin para suministrar los coches de pista en las carreras de Fórmula 1 ha expirado.
Incrementa el ritmo Alonso
Llegamos al ecuador de la mañana, quedan dos horas más antes de la pausa para el almuerzo. Y te traemos un vídeo, danos un momento
Alonso en pista de nuevo
Estas fueron las primeras conclusiones de Oscar Piastri tras probar el McLaren ayer, pese al problema que les impidió rodar por la tarde
Piastri potencial en el McLaren MCL40 para 2026 tras su estreno
Oscar Piastri solo completó 48 vueltas el jueves del Shakedown de Barcelona debido a un problema de alimentación en su F1. Pero el australiano parecía muy ilusionado.
Por cierto, ¿sabías que el avión que llevó el AMR26 de Aston de Inglaterra a España el miércoles por la tarde era de Cavok Air, una compañía de carga ucraniana¿. ¿Y qué avión era? Un Antonov An-12BP de 1972. Sí, exactamente: un cuatrimotor de hélice construido hace más de medio siglo. ¡Casi nada! Este era
Antonov An-12BP del 1972 que trasladaba el Aston Martin AMR26
Foto de: Sammy Gould
Racing Bulls ha publicado más fotos adicionales de sus test. Como recordatorio, al igual que Mercedes, rodaron en tres días diferentes y, por lo tanto, no estarán en la pista hoy
Lo sospechábamos porque el coche ya había estado en la pista y estaba funcionando, pero Sky Sports informa que el problema del sistema de combustible que dejó a Piastri en boxes ayer por la tarde ha sido solucionado por McLaren. ¡De hecho va primero!
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: McLaren
¿Sale el sol para Audi?
Hasta el momento, todos los coches han rodado sin mayores problemas hoy. Eso es especialmente importante para Audi, ya que tuvieron fallos en los tres días anteriores (dos esta semana y uno en su shakedown del 9 de enero). Haas también tuvo varias dificultades en su última tanda
Recordamos que el mejor tiempo (no oficial) de la semana sería el 1:16.445 de George Russell con el Mercedes. Hoy el equipo alemán ya no está en pista
Y así estamos en Barcelona. Alonso de momento tiene un tiempo lento, de 1:25.8, pero ese no es el objetivo
Un español ha ganado en Australia. Bueno, la primera carrera de este año en la F1 2026 ya sabéis dónde es...
No es F1, pero debes saberlo. Carlos Alcaraz está en la final del Open de Australia, acaba de ganar en un PARTIDAZO a Alexander Zverev
Se enfrentará al ganador de la otra semifinal, entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.
Por cierto, vemos en la colina de Montmeló a varios argentinos, con su mate, por supuesto. Suponemos que lo saben, pero hoy Franco Colapinto no sale a pista, ya ha disputado su jornada y media y todo el día con el Alpine lo completará Pierre Gasly.
Alonso sigue en el box, ya ha dado dos tandas de dos vueltas, en teoría debería empezar pronto sus tandas más largas. El objetivo es acumular kilómetros y kilómetros
Aprovechamos la aparente tranquilidad para recordarte que hoy seguimos con las preguntas y respuestas. Deja tu comentario si quieres, y lo contestamos en directo
Al parecer, Max Verstappen tuvo una ligera excursión en la curva 10, sin mayores consecuencias
Sin Mercedes, que habían liderado cada sesión en la que participaron, la duda está en quién será el primero hoy. Y de momento, es McLaren con Oscar Piastri, que ha detenido el crono en 1:18.950, aún lejos de los mejores registros.
De nuevo Alonso dio dos o tres vueltas y volvió a boxes. Suponemos que siguen comprobando que todo está en su sitio, pero ya ha dado más vueltas que ayer Stroll, lo cual es positivo
¡Alonso de nuevo en pista, con neumáticos blandos!
Max Verstappen tendría el mejor tiempo hasta el momento, un 1:19.9. Mañana muy activa para el holandés
Mientras esperamos que vuelva a salir, es un buen momento para ver esto
Técnica F1: así es la revolución del primer Aston Martin de Newey
El AMR26 salió a pista en el test de Barcelona de F1 y solo completó tres vueltas, pero ya se pudieron apreciar soluciones técnicas propuestas por Adrian Newey que darán mucho que hablar.
Hoy el cielo sabía lo que se venía, y estamos con un día soleado, totalmente despejado, aunque con 5ºC de temperatura y mucho viento
Alonso ya ha vuelto a boxes, después de dos vueltas para comprobar que todo iba bien. Se colocó detrás del Red Bull de Verstappen
El momento es histórico eh, es el primer coche diseñado por Newey que pilota Fernando Alonso. Tantos años rivales, ahora unidos