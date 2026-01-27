Lewis Hamilton advierte del "enorme desafío" para los pilotos con los F1 2026

Lewis Hamilton ha hablado del "desafío enorme" que supone adaptarse a un nuevo conjunto de reglamentos en la Fórmula 1.

Tras haber debutado en el campeonato en 2007, el siete veces campeón se prepara para otro gran cambio reglamentario en 2026. Las próximas normas incluyen un reparto 50:50 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica, coches más pequeños y ligeros, la eliminación del DRS y su sustitución por aerodinámica activa, entre muchos otros cambios.

Al describir el cambio reglamentario como "monumental", Hamilton se refirió a la próxima temporada durante la presentación del Ferrari SF-26 con Sky Sports F1.

"El cambio de reglamento es monumental. Es el mayor cambio de reglamento que creo que ha visto nuestro deporte, al menos en mi época. Pero cada vez que ha habido un paso a una nueva normativa ha sido un desafío enorme", dijo el británico.

"Todo el mundo empieza desde cero, así que realmente nivela el campo de juego. Y luego todo se centra en el desarrollo, en quién puede desarrollar más rápido, quién presenta las mejores ideas. Y después, en un equipo unido remando al mismo ritmo.

"Creo que la forma en que está evolucionando el deporte y la manera en que la tecnología ha evolucionado hasta este momento… Si miras atrás a 2009, hubo un período en el que utilizábamos la energía de la batería a lo largo de las vueltas. Esto es aún más extremo, en el sentido de que tenemos que utilizar la potencia de una forma diferente.

"Será el año más técnico que vamos a tener. Creo que el rol del piloto va a ser crítico no solo para encadenar vueltas y lograr buenos resultados, sino para gestionar la unidad de potencia, gestionar la energía a lo largo de una vuelta. Y también el nuevo tipo de sistema de DRS que tenemos con las alas, con el alerón delantero y el trasero moviéndose.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Federico Basile | AG Photo

"Y luego ayudar al equipo a orientarse. Y la única manera es a través de la colaboración, a través de la comunicación. Y ahí es donde creo que los pilotos pueden desempeñar un papel realmente clave para ayudar a descubrir exactamente hacia dónde tenemos que ir con estos coches".

Añadió: "Como pilotos, nos adaptamos, eso es lo que hacemos. Va a ser un desafío enorme este año para que todos los pilotos se adapten, en particular a la unidad de potencia. Creo que la parte aerodinámica no la veo tan radicalmente distinta en el sentido de que, de acuerdo, nuestro alerón delantero pierde carga, tenemos mucha menos resistencia en las rectas, así que seremos mucho, mucho más rápidos".

Si bien Hamilton considera que la aerodinámica activa es una evolución del DRS, señaló a la unidad de potencia como el principal desafío para los pilotos en 2026.

"Va a ser interesante ver cómo funciona eso cuando potencialmente estás adelantando, pero hemos tenido DRS durante muchos, muchos años, así que creo que es una evolución de eso. La unidad de potencia, sin embargo, es muy, muy diferente. Y aunque sigue siendo el V6, la recarga de la batería, las reducciones de potencia que tienes, y tratar realmente de entender cómo utilizar la energía en cada recta, recuperarla al máximo y ser lo más eficiente posible.

"Este es el período en el que tienes que aprender a ser el piloto más eficiente que hayas sido nunca, y eso implica utilizar todas las herramientas que tienes en tu arsenal como piloto para ahorrar combustible, recargar energía, utilizar la potencia, usar el agarre y juntar todas estas cosas.

"Va a requerir mucho trabajo por parte de los ingenieros para comunicarse y ayudar a los pilotos a poder extraer todo su potencial al máximo".