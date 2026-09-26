Isack Hadjar, investigado por los comisarios en el Gran Premio de Azerbaiyán
Isack Hadjar tendrá que comparecer ante los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2026 tras haber quedado tercero.
Tras terminar tercero en la carrera de este sábado en Bakú, Isack Hadjar ha sido citado por los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 debido a una presunta infracción cometida antes de la carrera.
En concreto, se le reprocha a Hadjar el posible incumplimiento de las notas del director de carrera, específicamente el punto 13.6, relativo al procedimiento de simulación de salida durante las vueltas de reconocimiento previas a la formación de la parrilla.
Dichas notas establecen lo siguiente: "Las simulaciones de salida pueden realizarse en el carril de salida de boxes, en el lado izquierdo, utilizando una de las posiciones de parrilla pintadas, y NO deben cruzar la línea blanca que separa el carril de salida de boxes del circuito".
"Los coches que NO deseen realizar una simulación de salida deben abandonar el carril de boxes y DEBEN cruzar la línea blanca que separa dicho carril de la pista lo antes posible, para luego incorporarse a la trazada 'normal'. Estos coches NO DEBEN, bajo ningún concepto, regresar al carril de salida de boxes".
Hadjar —quien no es el único piloto investigado por estos mismos hechos, ya que Carlos Sainz también se encuentra en la misma situación— ha sido citado a las 16:10 (hora francesa).
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