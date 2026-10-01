El desenlace por el título del WRC: lo que necesitan Evans, Pajari y Solberg en Cerdeña

La lucha por el Campeonato Mundial de Rallyes de 2026 promete llegar hasta el último momento, con el trío de Toyota formado por Elfyn Evans, Sami Pajari y Oliver Solberg en plena disputa por conquistar su primer título en Cerdeña.

Sobre el papel, el líder del campeonato, Evans, parte como favorito gracias a su ventaja de 17 puntos sobre Pajari, mientras que Solberg se sitúa a solo cuatro puntos más de distancia, con 35 puntos aún en juego. No obstante, Evans necesitará sumar 19 puntos o más para asegurarse el título, independientemente de los resultados que obtengan Pajari o Solberg.

No será una tarea sencilla, ya que los tramos de tierra y grava de Cerdeña —conocidos por su gran dificultad— han demostrado una y otra vez que en la isla italiana nada está garantizado.

A continuación, repasamos los aspectos clave de esta prueba decisiva por el título, que constará de 17 tramos este fin de semana.

Evans sostiene que todo puede suceder

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Aunque el líder del campeonato cuenta con ventaja de puntos, el piloto que ha sido subcampeón en cinco ocasiones sostiene que aún le queda una tarea difícil por delante para conquistar el máximo galardón de los rallies.

Al salir primero a pista, Evans prevé que el efecto de limpieza de la carretera será especialmente complicado, dada la superficie mucho más suelta en comparación con años anteriores. El galés ha señalado la importancia de conducir de forma limpia para minimizar la ventaja de sus rivales, Pajari y Solberg, quienes saldrán segundo y tercero respectivamente el viernes.

"Creo que, dada la posición de salida, será una tarea difícil mantenerse cerca de los pilotos que vienen detrás. Nunca se sabe cómo se desarrollarán las cosas aquí, así que hay que hacer el mejor trabajo posible desde el principio", comentó Evans.

"Parece que las reparaciones [de los caminos] son ​​muy recientes y no ha llovido desde entonces, por lo que la capa superficial se ve muy blanda y suelta. Esperamos una evolución considerable del estado de la carretera, pero ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos".

"Tenemos que esforzarnos al máximo para lograrlo. Obviamente, puede haber circunstancias durante el fin de semana que nos obliguen a cambiar un poco [el planteamiento]. Pero, en cualquier caso, para la primera parte de la prueba creo que es importante conducir bien y de forma limpia, y luego ver qué sucede".

"Sigue siendo una lucha. Algunos podrían decir que la diferencia es grande. Lo es hasta cierto punto, pero, por supuesto, todavía hay muchos puntos en juego".

Pajari: Quizás esta sea la mejor oportunidad que tenga para ganar el título

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

A principios de 2026, pocos habrían pronosticado que Pajari estaría inmerso en la lucha por el título en apenas su segunda temporada completa en la categoría reina del WRC.

Sin embargo, el finlandés ha protagonizado una temporada excepcional y llega a Cerdeña como el piloto con más victorias (Estonia, Finlandia, Paraguay) y podios (8) de entre todos sus rivales este año.

Dada su desventaja de 17 puntos en la carrera por el título, el piloto de 24 años reconoce que la presión recae sobre su compañero de equipo Evans —más experimentado—, pero no está dispuesto a dejar escapar ninguna oportunidad en Cerdeña.

"Solo tenemos que hacerlo lo mejor posible y el domingo veremos quién suma más puntos. En cierto modo, Elfyn tiene mucho más que perder; así que, tal vez en su posición, la presión sería aún mayor.

"Pero en mi caso, simplemente debemos hacer un gran rally de nuevo, sumar todos los puntos que podamos y ver dónde terminamos.

"Quizás esta lucha por el título era algo que no mucha gente veía venir realmente. Pero, en cierto sentido, siento que el trabajo realizado durante tantos años nos ha preparado para estar en esta posición, y sigo pensando que estamos donde debemos estar.

"Puede que tenga un futuro prometedor, pero nunca se sabe. Tal vez sea la mejor oportunidad que tenga jamás. Así que debo intentar aprovecharla".

Solberg no tiene nada que perder en la lucha por el título

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Situado a 21 puntos de Evans, el objetivo de Solberg está claro. Lograr la puntuación perfecta de 35 puntos en la última prueba probablemente metería de lleno al sueco en la lucha por arrebatarle el título a Evans.

"En cuanto al título, no tengo nada que perder. Pero, insisto, necesito ganar el rally y sumar 35 puntos para tener alguna opción. Creo que si consigo esos 35 puntos, es algo totalmente posible. Porque si él [Evans] termina cuarto o quinto, entonces yo ganaría. Depende de cuántos puntos sume él el domingo, pero es muy factible. Así que tengo claro cuál es el plan. Sin embargo, llevarlo a cabo en un rally como este no es tan sencillo", comentó Solberg.

"Me siento muy bien, sin duda. Es un fin de semana muy complicado; no es la situación más fácil para decidir un título. No basta con ir a fondo e intentar ganar la carrera sin más. Es un rally difícil de ganar y, probablemente, aquel en el que tengo menos experiencia. Así que no es nada fácil.

Polvo en suspensión, pinchazos... pase lo que pase, simplemente hay que intentar hacerlo lo mejor posible y evitar problemas".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Tras meterse de lleno en la lucha por el título gracias a su victoria en Chile en la última cita, Solberg ha sido el más perjudicado por la decisión del WRC de acortar la temporada en una prueba, al optar por no sustituir el Rally de Arabia Saudí, cuya cancelación dejó vacante la fecha prevista para la última prueba del campeonato el mes que viene.

"Durante un par de días estuve bastante enfadado. No hablé con nadie en dos días. Estaba muy enfadado y decepcionado. Mucha gente dice que podría haber hecho una temporada mejor al principio y bla, bla, bla, pero las cosas son así", añadió.

"Aun así, nos habíamos inscrito para 14 rallies. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión; no ir a Arabia Saudí es una medida segura. Tuvimos tiempo de sobra para organizar otro rally —era posible hacerlo—, pero bueno, así es la vida. Dos días después, lo olvidé rápidamente y me centré en lo que tenía que hacer".

Los pilotos temen el polvo en suspensión

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Los pilotos del WRC han solicitado a los organizadores del evento que aumenten los intervalos de tiempo entre los coches, ante el temor de que el polvo en suspensión dificulte gravemente la visibilidad.

La combinación de pistas de grava arenosa y seca, la ausencia de lluvias previas a la prueba y la falta de viento ha convertido el polvo en suspensión en un tema candente en el parque de asistencia. Ya durante el shakedown del jueves, los pilotos se quejaron de que el polvo reducía la visibilidad, a pesar de que se habían establecido intervalos de dos minutos entre los coches.

"Es una situación mala. El terreno está muy suelto. Han puesto mucha arena en los caminos y, obviamente, cuando el tramo está cubierto de árboles —especialmente en el valle a las ocho de la mañana y sin viento—, la situación se complica mucho", comentó Thierry Neuville, piloto de Hyundai.

"Ya pedimos [aumentar los intervalos] durante los reconocimientos. La respuesta inicial fue negativa. El shakedown de esta mañana demostró que el polvo ya permanecía en suspensión para el segundo coche; así que imagínate cómo será después de cinco, seis, siete u ocho coches: sería un desastre".

Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo y ganador en Cerdeña el año pasado, confía en que "impere el sentido común" en este asunto y se establezcan intervalos de cuatro minutos.

"El primer tramo de mañana por la mañana es un ejemplo claro de esta situación. Todos los años hemos tenido problemas en algunas secciones del recorrido. Creo que el horario del rally permite —gracias a la reagrupación de mediodía— dejar un poco más de margen entre los coches de cabeza", señaló Ogier.

"Esperemos que así sea. Hemos hecho la petición. De momento la han rechazado, pero ya veremos.

"Por nuestra parte, queremos disfrutar de esta última participación con un coche Rally1, pero también creo que los tres aspirantes al título desean contar con las mejores condiciones, y unas condiciones justas, para luchar entre ellos.

"El horario del rally lo permite; por eso esperamos que, en algún momento, prevalezca el sentido común".

La cámara en el casco debuta en el WRC

Los aficionados a los rallies tendrán la oportunidad de ver, por primera vez, la perspectiva del piloto durante una prueba del WRC.

El WRC llevará a cabo una prueba en directo con una cámara integrada en el casco, fabricada por Bell Racing Helmets, que cuenta con la homologación de la FIA y utiliza la misma tecnología empleada en la F1.

Jon Armstrong, del equipo M-Sport-Ford, probará la nueva cámara a lo largo del fin de semana; las primeras imágenes captadas durante el shakedown ya ofrecen una perspectiva única.

"Es genial verlo, y la cámara es tan pequeña que no molesta en absoluto. Ni siquiera notas que está ahí", comentó Armstrong. "Es positivo que el nuevo promotor esté impulsando tantas novedades".