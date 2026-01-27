VIDEO: Franco Colapinto al volante del Alpine A526 en Barcelona

Alpine fue uno de los siete equipos de la Fórmula 1 que salieron a pista el lunes, en el inicio de la semana del shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde Franco Colapinto tuvo la oportunidad de conducir el nuevo monoplaza por primera vez.

El piloto argentino completó 60 vueltas en su camino a marcar el tercer mejor tiempo del día, detrás del Red Bull de Isack Hadjar y del Mercedes de George Russell, en lo que fue un comienzo auspicioso.

Alpine reflejó lo positivo de la jornada al publicar este martes un video que repasa las sensaciones de Colapinto tras completar el día de actividad en pista, junto con algunas imágenes del piloto de 22 años al volante del A526 en el trazado catalán.

"Primer día aquí en Barcelona, primer día de los test de pretemporada de 2026. Mi primer test de pretemporada. Días emocionantes, de aprendizaje", comienza Colapinto en el video publicado por Alpine.

"Es un proceso diferente para mí este año y estoy muy entusiasmado. El equipo ha estado trabajando muy bien. Conozco a la gente y eso es muy emocionante para mí, poder continuar el camino con las mismas personas y el mismo equipo. Eso me da mucha más confianza y una base mucho mejor".

"Por supuesto, hoy fue un día largo para todos. Han trabajado muy duro en Enstone para poner el coche en pista y todos estamos muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alpine

El piloto argentino puso énfasis en el gran esfuerzo que significó para Alpine tener el monoplaza listo para girar el primer día de pruebas en Barcelona, algo que no todos los equipos pudieron cumplir.

"Poner el coche en pista aquí en Barcelona en enero es muy difícil para todos los equipos, y el esfuerzo de Alpine en Enstone ha sido muy grande. Llegar aquí en muy buena forma y poder completar las vueltas. Estoy muy agradecido, por supuesto, aunque queda mucho trabajo por hacer ahora".

"Cuando comienza una nueva era, un coche nuevo, se ve a todo el mundo un poco más nuevo. Y eso es muy emocionante de ver. Tuvimos mucha motivación, energía, y eso te hace trabajar más duro".

"Querés ver que a esta gente le vaya bien y querés los resultados para ellos. Verlos sonreír también después de todas las horas que han estado metiendo por la noche y durante el día. Podemos ver el optimismo y eso siempre es muy agradable de ver".

"Por supuesto, hay mucho por entender, muchas cosas por corregir. Y sí, simplemente un comienzo decente. Ahora estamos enfocados en los próximos días".

El video completo de Alpine y Franco Colapinto tras el Día 1 de pruebas en Barcelona