Fórmula 1

Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro

Adrian Newey mantiene una relación de amistad con Christian Horner, aunque este no solo tuvo palabras positivas sobre el diseñador en su libro

Norman Fischer

Publicado: 24 oct 2026, 15:15

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Christian Horner no se hizo precisamente muchos amigos durante su etapa como jefe de equipo de Red Bull en la Fórmula 1, y en el periodo posterior tampoco, la verdad. Últimamente, el británico fue noticia con la publicación de su libro "Drive: A Memoir", en el que tampoco se corta a la hora de sacar a relucir asuntos de antiguos compañeros de camino.

Helmut Marko recibió lo suyo - y también sobre el diseñador Adrian Newey no todo lo que aparece es positivo, aunque Horner subraya el legado de Newey para el deporte y le rinde homenaje. Sin embargo, allí también escribe que Newey ya en 2014, ante las primeras señales de problemas, quería largarse y que el fichaje por Aston Martin le pilló por sorpresa.

Aun así, Newey subraya: él y Horner siguen siendo amigos.

Por un lado, el diseñador debe recalcar que hasta ahora no ha leído el libro de Horner. Por eso solo puede reaccionar a las cosas que le han llegado desde fuera sobre él, como la historia de que en 2014 quería abandonar el barco, cuando Red Bull, tras la exitosa era Vettel, ya no tenía ninguna opción contra Mercedes.

Newey confirma sus pensamientos de 2014

Newey puede confirmarlo y lo cuenta desde la perspectiva de un diseñador de chasis: "Si el fabricante de motores tiene un mal año, pues ocurre y se acepta", dice. "Pero si el fabricante de motores tiene un mal año y no hace ningún amago de abordar el problema, eso es algo completamente distinto, y en ese punto la situación se vuelve extremadamente sombría".

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El británico se refiere con ello a su socio motorista Renault, que al comienzo de la nueva era turbo ya no era competitivo en comparación con Mercedes. "Esa fue, por desgracia, exactamente la situación a la que nos enfrentábamos en 2014", afirma Newey. "Y, como se vio, en el fondo nada cambió en esa situación con ese proveedor hasta que nos pasamos a Honda en 2019".

Con el paso del tiempo, la relación entre el antiguo dúo de éxito Red Bull y Renault se fue deteriorando cada vez más, hasta que finalmente se rompió.

"Así que pueden imaginar mi dolor y mi frustración al respecto", recuerda Newey sobre 2014. "No creo que Christian lo entendiera plenamente entonces, pero estábamos en contacto".

Lamentablemente no puede comentar el resto, pero subraya: "Christian y yo seguimos siendo amigos. Como muchos de ustedes saben, soy el padrino de su hija Olivia, así que: sí, todo bien".

¿Aston Martin como Red Bull entonces?

Últimamente, Horner también hizo declaraciones sobre el trabajo de Newey en Aston Martin y dijo que, visto desde fuera, daba mucho la sensación de que la historia se estaba repitiendo. Lo que quería decir con eso: cuando Newey llegó por primera vez a Red Bull, el equipo, las herramientas y la gente probablemente tampoco estaban aún preparados para algunas de las ideas más ambiciosas.

"Creo que en realidad hay muchos paralelismos entre mi inicio en Red Bull y mi comienzo en Aston Martin", dice Newey al ser preguntado por este tema. "Ambos equipos habían pasado por bastante agitación en su historia debido a cambios de propietarios, cambios de dirección y cosas similares".

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"Y entonces se trata realmente de conseguir que todos remen en la misma dirección, romper el pensamiento en silos y mejorar la cultura. Ahora vuelve a ser exactamente lo mismo", afirma el diseñador.

Al menos: en Red Bull, Newey acabó logrando los grandes éxitos. Si eso también funcionará con Aston Martin, está por ver.

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