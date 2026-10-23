Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Estos son los resultados completos de la FP1 y la FP2 en el Circuito de las Américas, escenario del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Federico Faturos

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Publicado: 23 oct 2026, 22:12

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Pierre Gasly, Alpine

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Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 30

1'35.291

  S 208.275 2 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 25

+0.042

1'35.333

0.042 S 208.183 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 24

+0.189

1'35.480

0.147 S 207.863 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 26

+0.615

1'35.906

0.426 S 206.940 5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 27

+0.744

1'36.035

0.129 S 206.662 6 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 27

+1.040

1'36.331

0.296 S 206.027 7 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 27

+1.082

1'36.373

0.042 H 205.937 8 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 27

+1.096

1'36.387

0.014 S 205.907 9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 24

+1.120

1'36.411

0.024 S 205.856 10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 28

+1.245

1'36.536

0.125 S 205.589 11 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 27

+1.541

1'36.832

0.296 M 204.961 12 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 27

+1.549

1'36.840

0.008 S 204.944 13 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 29

+1.668

1'36.959

0.119 S 204.692 14 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 26

+1.820

1'37.111

0.152 S 204.372 15 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 32

+1.910

1'37.201

0.090 S 204.183 16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 26

+1.944

1'37.235

0.034 S 204.111 17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 28

+1.978

1'37.269

0.034 S 204.040 18 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 26

+2.139

1'37.430

0.161 S 203.703 19 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 24

+3.131

1'38.422

0.992 S 201.650 20 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 28

+3.155

1'38.446

0.024 S 201.600 21 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Cadillac Ferrari 24

+3.745

1'39.036

0.590 S 200.399 22 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 27

+8.135

1'43.426

4.390 S 191.893 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - 1° Práctica

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 26

1'36.052

  S 206.625 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 23

+1.613

1'37.665

0.356 S 203.213 12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 22

+1.636

1'37.688

0.023 S 203.165 13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 25

+1.731

1'37.783

0.095 S 202.967 14 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 23

+1.738

1'37.790

0.007 S 202.953 15 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 23

+1.749

1'37.801

0.011 S 202.930 16 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 26

+1.844

1'37.896

0.095 S 202.733 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 23

+2.069

1'38.121

0.225 S 202.268 18 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 21

+2.070

1'38.122

0.001 S 202.266 19 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 19

+2.794

1'38.846

0.724 M 200.785 20 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 21

+3.001

1'39.053

0.207 S 200.365 21 United States C. Herta Cadillac 25   Cadillac Ferrari 21

+3.927

1'39.979

0.926 S 198.509 22 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 19

+40.416

2'16.468

36.489 M 145.431 Ver los resultados completos

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