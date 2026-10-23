Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto explica las dificultades que enfrentará con la penalización en Austin

El argentino centró los entrenamientos del viernes en preparar la carrera y advirtió que seguir a otros autos provoca un sobrecalentamiento de los neumáticos que puede complicar su remontada del domingo.

Federico Faturos

Editado: 23 oct 2026, 23:12

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto dedicó el viernes del Gran Premio de Estados Unidos a preparar una carrera que afrontará condicionado por la penalización de diez posiciones en la parrilla. El piloto de Alpine explicó que no realizó simulacros de clasificación y concentró su trabajo en las tandas largas, con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento posible para el domingo.

La sanción por utilizar una cuarta unidad de control electrónico obliga al argentino a pensar en una remontada. Sin embargo, aunque considera que Austin ofrece oportunidades para adelantar, advirtió que circular cerca de otros autos tiene un costo elevado para los neumáticos.

"Solo estuvimos haciendo tandas largas y concentrándonos en el domingo. No hice simulacros de clasificación, así que es similar a Malasia: intentar centrarnos en lo que podemos hacer el domingo y aprovechar al máximo las tandas largas", explicó tras los entrenamientos.

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"Ojalá podamos encontrar algo extra para el domingo. Creo que va a ser complicado en una pista con una degradación muy alta y que parece muy exigente con los neumáticos", agregó.

El problema de seguir a otros autos en Austin

Consultado sobre si el Circuito de las Américas es uno de los mejores escenarios para cumplir una penalización, Colapinto señaló que hay trazados más favorables, aunque tampoco ubicó a Austin entre las peores opciones.

"Creo que los mejores circuitos son Monza o Bakú, pero este no es malo. Probablemente Las Vegas, con la recta larga, sea un poco mejor porque hay muchas curvas lentas y podés seguir muy de cerca", sostuvo.

La principal dificultad en Austin, según explicó, aparece cuando un piloto permanece varias vueltas detrás de un rival. Colapinto pudo comprobarlo durante los entrenamientos al circular cerca del McLaren de Oscar Piastri.

"Acá creo que el único problema es que, cuando seguís de cerca durante dos o tres vueltas, sobrecalentás muy rápido los neumáticos. Estuve bastante cerca de Oscar durante un par de vueltas y se sobrecalientan muchísimo", relató.

"Se vuelve realmente complicado y eso tiene un gran impacto en tu degradación y en tu ritmo de carrera después. Seguir a otro auto acá no es gratis, tiene un costo muy alto, así que no diría que es fácil largar desde atrás".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

A ese efecto sobre los neumáticos se suma la pérdida de carga aerodinámica, especialmente sensible en los sectores rápidos del trazado texano.

"Sobre todo, las curvas rápidas se vuelven muy resbaladizas y perdés mucha carga aerodinámica. Esa es la parte complicada, pero creo que podemos adelantar", indicó.

Colapinto espera que el desarrollo de la competencia le permita recuperar posiciones.

"Últimamente pasan muchas cosas acá en las carreras. La primera curva es un buen lugar para adelantar y en la largada siempre hay bastante caos, así que ojalá aparezcan algunas oportunidades el domingo", señaló.

Los baches, otra dificultad para Alpine

El estado del asfalto también condicionó el trabajo del argentino. Colapinto explicó que los numerosos baches del Circuito de las Américas representan un desafío adicional para un Alpine que suele tener una configuración rígida.

"Hay muchos baches y nuestro auto normalmente es bastante rígido, así que también es complicado manejar acá. Pero vamos a intentar dar un paso durante la noche y encontrar algo de ritmo", afirmó.

Más allá de ese inconveniente, destacó el atractivo del circuito para los pilotos, especialmente por su combinación de curvas de alta velocidad.

"Es una gran pista para manejar. Para los pilotos, recorrer estas curvas rápidas la convierte en una de las mejores pistas del mundo. Es una pena que tenga tantos baches porque también se vuelve exigente para el cuerpo. Nuestra espalda sufre", explicó.

El argentino incluso bromeó sobre las consecuencias físicas: "Yo soy joven y ya me cuesta un poco. Me puedo imaginar a los mayores".

Colapinto valoró la mejora que encontró en el sector reasfaltado entre la salida de la curva 9 y la frenada de la 11, pero consideró que ese trabajo debería extenderse al resto del circuito.

"Esa parte se siente muchísimo más lisa que el año pasado. Fue un gran paso, pero necesitan hacerlo en toda la pista", concluyó.

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