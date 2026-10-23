Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alpine aclara que su viernes en Austin "no fue tan malo como parece"

Alpine no pudo entrar en el top 10 en los entrenamientos del viernes en el GP de Estados Unidos y quedó relegado en la zona media de la Fórmula 1, pero el equipo explica que el rendimiento no es tan malo como se puede pensar.

Federico Faturos

Editado: 23 oct 2026, 23:30

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La escudería Alpine tuvo una primera jornada en el Circuito de las Américas que, según Steve Nielsen, no refleja del todo el potencial para el resto del fin de semana.

Franco Colapinto enfrenta una penalización de diez posiciones por cambios en su unidad de potencia, por lo que no realizó ningún simulacro de clasificación y quedó relegado a la 17.ª y 15.ª posición en ambas prácticas. Por su parte, Pierre Gasly fue 15° en la primera y 12° en la segunda.

Posiblemente lo más preocupante para Alpine sea que Liam Lawson fue sexto con su Racing Bulls, medio segundo por delante de lo conseguido por Gasly, que también quedó detrás del Haas de Oliver Bearman y del Audi de Gabriel Bortoleto.

Nielsen explicó que Alpine tuvo dificultades en los simulacros de clasificación, pero se mostró esperanzado por el ritmo de carrera.

"Nuestro ritmo a una vuelta todavía no está realmente donde queremos que esté. Tenemos mucho trabajo por hacer en ese aspecto, pero nuestro ritmo con una carga elevada de combustible fue más prometedor, especialmente en comparación con nuestros rivales directos, así que no fue tan malo como parecía en las tablas de tiempos", dijo el director deportivo de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Curiosamente, la situación para Alpine estaba siendo al revés, mostrándose mejor en clasificación que en carrera, por lo que Nielsen se mostró en cierto modo desconcertado.

"No estoy del todo seguro de cómo, pero logramos mejorar nuestro ritmo con una carga elevada de combustible, lo cual es fantástico, aunque perdimos un poco de rendimiento o estamos teniendo algunas dificultades con el ritmo a una vuelta. Y, obviamente, con la clasificación de mañana, eso es algo en lo que tenemos que trabajar", comentó.

Por último, el director deportivo de Alpine se refirió a los baches de Austin, algo que Colapinto señaló que dificulta la conducción del A526.

"Sí, sinceramente, Austin tiene muchos baches. Creo que no es ningún secreto que este terreno se hunde y se mueve mucho. Así que el promotor hace el esfuerzo, vuelve a asfaltar y después el terreno se mueve y aparecen nuevamente los baches. Por eso creo que están luchando constantemente contra ese problema. La pista tuvo baches en el pasado, los tiene ahora y no creo que vaya a ser muy diferente en el futuro", finalizó.

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