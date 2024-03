La Fórmula 1 es un ambiente de extrema competitividad entre los pilotos y equipos, pero en ocasiones pueden apreciarse muestras de compañerismo y ayuda entre rivales, algo que demostró Alexander Albon con Carlos Sainz en los últimos días.

Después de ser operado de apendicitis durante el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita, el español comenzó una frenética recuperación para poder volver al volante de su SF-24 dos semanas más tarde en la cita de Melbourne, y lo hizo de gran forma ya que ganó la carrera.

Albon pasó por una situación similar en 2022 cuando debió abandonar la cita de Italia por una apendicitis para regresar tres semanas después en la siguiente ronda de Singapur, lo que marcó un gran desafío físico para el anglo-tailandés por las características del trazado y del lugar.

Albon fue consultado tras el Gran Premio de Australia, donde llegó 11º, por el logro de su colega de apendicitis, y reveló que de hecho estuvo cerca de Sainz durante su recuperación y también cuando la F1 llegó al Albert Park.

"Fue muy impresionante. Hemos estado muy comunicados durante las últimas dos semanas. Estuve en su garaje el jueves, intentando darle algunos consejos sobre cómo hacer que el asiento fuera un poco más cómodo. Ha sido un gran esfuerzo", dijo el piloto de Williams.

"Creo que la gente también olvida que no estás simplemente pasando por una operación, sino que en realidad no estás entrenando durante dos semanas. Entonces terminas realmente sin estar en forma, así que no es fácil. Estoy seguro de que esta noche dormirá bien", agregó.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Albon señaló que su caso y el de Sainz no son exactamente iguales, ya que él sufrió "complicaciones anestésicas posoperatorias inesperadas que provocaron insuficiencia respiratoria", como informó Williams en aquel momento, por lo que debió pasar tiempo extra en cuidados intensivos.

"Tuve un problema con un pulmón, por lo que mi problema no fue tanto mi apéndice. Tuve una semana extra en comparación con Carlos, por lo que las circunstancias son ligeramente diferentes", comentó Albon.

El piloto de Williams luego recordó cómo fue su regreso al monoplaza en la pista de Marina Bay y las sensaciones que tuvo en su cuerpo.

"La adrenalina es algo hermoso. Esconde mucho. Puedo asegurarte que (Sainz) no se sentía cómodo en el auto. Las primeras vueltas para mí se sintieron extrañas. Sientes esta inercia en el estómago, es muy extraño".

"Sientes que todo se mueve por dentro y no es tan agradable. No estoy seguro de que el cuerpo humano esté diseñado para recibir fuerzas de 5 o 6G con algo suelto dentro, pero sí, ha hecho un muy buen trabajo", finalizó.

