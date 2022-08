Albon y la diferencia del "valor del éxito" entre Red Bull y Williams

Cargar reproductor de audio

Albon fue ascendido de Toro Rosso a Red Bull a mitad de la temporada 2019 en detrimento de Pierre Gasly, pero al igual que el francés tuvo problemas para estar a la altura de los resultados de Max Verstappen.

Al final de la temporada 2020, Albon fue apartado en favor de Sergio Pérez y pasó 2021 al margen de las pistas, para volver este año con Williams.

Aunque Williams opera en el extremo opuesto de la parrilla en comparación con Red Bull, Albon dice que ha estado disfrutando de la vida en el conjunto de Grove.

En declaraciones a Motorsport.com antes de las vacaciones de verano, Albon dijo que pilotar para Williams ha "cambiado" su definición de éxito y explicó que disfruta de lo mucho que significa para el equipo incluso anotar un solo punto.

"Cuando hay un equipo que quiere ganar, por supuesto, y terminas sexto o séptimo, eso no es realmente algo bueno. Mientras que si bien nosotros no estamos realmente donde queremos estar este año, cuando ejecutamos a la perfección y el coche está en su ventana (de rendimiento), podemos conseguir puntos y podemos luchar por la parte media de la parrilla", dijo Albon a Motorsport.com.

"La principal diferencia entre cambiar de equipo es el valor del éxito y lo que es un buen fin de semana. A veces puedes estar fuera en la Q1, pero en realidad sentías que la vuelta era muy buena, que el coche era bueno. Sientes que, como equipo, lo has maximizado todo".

"Y eso hay que tomarlo como algo positivo, aunque desde fuera no lo parezca".

Alex Albon, Williams FW44

Al haber tenido que quedarse fuera una temporada, Albon ha tenido que sacudirse el óxido, pero cree que su regreso fue más fácil gracias a la nueva normativa, que hizo que todos los pilotos empezaran de cero intentando entender los nuevos coches

Tras superar a su compañero de equipo, Nicholas Latifi, por 11 a 2 en las clasificaciones y sumar los tres puntos de Williams antes del receo de verano, el piloto anglo-tailandés cree que ha tenido una primera mitad de 2022 muy sólida.

"Siento que ha ido muy bien", añadió. "Por supuesto, al tener un año fuera y no estar en el coche, inevitablemente -especialmente durante las pruebas de pretemporada y el primer par de carreras- había un poco de sensación de tener que hacer pie".

"Pero tengo que decir que incluso con eso, me sentí tan preparado y tan listo como todos los demás a mi alrededor. Porque creo que con el cambio de reglas todo empezó a nivelarse bastante".

"Es muy difícil decir dónde está el límite en relación con el año pasado. Es decir, es un coche completamente diferente, no se pueden hacer comparaciones".

"Pero sí creo que ha habido casos en los que hemos conseguido puntos en momentos en los que no teníamos ninguna razón para estar ahí y son las carreras que realmente significan mucho".

Aunque Albon, que ha ampliado su contrato con Williams para 2023, reconoció que correr para el equipo conlleva menos presión que luchar en la parte delantera de la parrilla, consideró que la mayor parte de la presión sigue siendo autoimpuesta.

"Se podría decir que hay menos foco de atención. En términos de expectativas o presión o lo que sea, hay menos ruido, pero al mismo tiempo las críticas al menos siempre vienen de dentro", explicó.

"Ya lo he dicho antes. Soy mi crítico más duro. Suena mal, pero realmente no me importa lo que diga la gente, es realmente una especie de autoevaluación por ese lado".

"Tal vez haya menos ruido, pero al mismo tiempo siempre -voy a decir- no estoy contento".

