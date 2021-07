Albon: "Un año fuera de la F1 es lo máximo si quieres volver"

El piloto anglo-tailandés perdió su lugar como piloto de Red Bull a manos de Sergio Pérez para el campeonato 2021 después de un 2020 donde no rindió a las expectativas que el equipo tenía para él.

Pérez, a pesar de tener un paso complicado en la última carrera en Silverstone, suma 104 unidades en el certamen actual donde se ubica quinto, a cinco puntos del tercero, Lando Norris. El mexicano ha logrado una victoria y un tercer lugar hasta ahora en la temporada.

Albon, por su parte, está siendo una pieza importante para Red Bull con su trabajo como piloto de desarrollo en el simulador mientras disputa un calendario parcial en el DTM, pero su deseo es volver a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"No se puede mentir y decir que es fácil", dijo Albon en una entrevista con el sitio web oficial de la F1.

"Si se puede decir que el año pasado fue duro mentalmente, este año es igual de duro, si no más, ya que vas a los circuitos sin competir. Es una sensación diferente. Quieres estar ahí fuera, quieres estar conduciendo. Todos somos corredores natos y queremos estar ahí fuera, así que es complicado. Gran parte de este año se trata de motivarse, de esforzarse para ver si hay una oportunidad de volver el año que viene".

Albon tiene cierta urgencia de cara a 2022, ya que reconoce que permanecer más de una temporada sin competir en la F1 haría muy difícil poder volver más adelante.

"En términos de edad, no (soy viejo). Pero la F1 se mueve relativamente rápido. Después de más de un año, el coche se vuelve complicado. Un año fuera es lo máximo que puedes estar. Eso es lo que hizo Esteban (Ocon). Fernando (Alonso) es un ejemplo diferente, ¡pero Fernando es Fernando!", comentó.

"El coche evoluciona muy rápido, la tecnología mejora. No hay ninguna categoría que se acerque a la F1. No se puede saltar y hacer cosas diferentes. Así que es un año (fuera) como máximo. Gran parte del empuje ahora es asegurarse de que puedo hacer todo lo que pueda y también estar activo, mirar alrededor, ver lo que hay para mí".

Para volver a Red Bull o AlphaTauri, Albon sabe que necesita que actuales pilotos titulares no cumplan las expectativas de sus respectivos equipos.

"No hay mucho (en otras partes de la parrilla)", dice. "En algunos aspectos, dependo de que otros no rindan. Así es el mercado de pilotos en la F1. Tuve suerte cuando tuve mi oportunidad en la F1, con la salida de Daniel (Ricciardo), eso cambió todo. Este año parece un poco quieto en ese sentido. Si un asiento como titular no está disponible aquí (Red Bull o AlphaTauri), hay un par de equipos con los que hay posibilidades. Es una de esas cosas en las que hay que esperar y ver", finalizó.