Albon copiará la puesta a punto de Colapinto en México F1

Alex Albon se inclinará por utilizar la puesta a punto de Franco Colapinto en el Gran Premio de México, en busca de un equilibrio más armonioso con su monoplaza Williams de Fórmula 1.

Williams introdujo una amplia serie de mejoras para el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, que Albon utilizó con buenos resultados en las carreras de Monza y Bakú, donde sumó puntos en ambas carreras.

El piloto anglo-tailandés ha estado más igualado desde que Franco Colapinto fue promovido al otro coche del equipo en lugar de Logan Sargeant, y Albon sugirió que su propio lado del garaje quizás ha tenido dificultades para entender el nuevo paquete de mejoras en comparación con los ingenieros de Colapinto.

Albon se decantará por la puesta a punto de Colapinto este fin de semana para determinar si alivia sus problemas, especialmente en las curvas de baja velocidad.

"Definitivamente tenemos un equilibrio diferente con las nuevas mejoras que hemos introducido en el coche. Aún no las hemos entendido del todo".

"Podemos verlo en los datos, podemos ver dónde estamos tratando de entender lo que está pasando".

"Este será el primer fin de semana en el que me inclino un poco más hacia lo que el otro lado del garaje ha estado haciendo y tratando de ver si eso ayuda a solucionar algunos de los problemas que he estado teniendo".

Franco Colapinto, Williams FW46

"Creo que en México va a ser muy importante para nosotros tratar de hacerlo bien porque, sobre el papel, las áreas con las que he estado luchando son muy específicas de las curvas, y son curvas que México tiene muchas, este tipo de curvas de baja velocidad".

Cuando se le preguntó si el problema era nuevo, Albon explicó que "se ha hecho más evidente. Así que es un área en la que he estado trabajando".

Explicó que era "agradable" tener un compañero de equipo más fuerte en el segundo coche para ayudar a suplir cualquier carencia de rendimiento, y ofrecer un punto de referencia de puesta a punto para que el equipo pudiera comparar.

Albon señaló que la capacidad de Colapinto para puntuar en Austin con un 10º puesto "eleva a todo el mundo", y consideró que el reto proporcionado por el argentino no era una experiencia nueva.

"Es agradable. Hemos tenido el simulador funcionando durante el fin de semana, intentando en los últimos días ver las diferencias".

"Pero me eleva, eleva a todos en el equipo. Cuando tengo un mal fin de semana, seguimos sumando puntos, así que eso es muy positivo".

"No [no es una experiencia nueva], creo que si retrocedes unos años, puedes [ver que he tenido presión]. En Williams, claro, pero siempre ha sido así".

"Así es como se compite. Así es como corres desde que tienes nueve años. Así que no pasa nada".