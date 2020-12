Albon quiere "perturbar" a Mercedes para asegurar su futuro

Albon puso lo que él sintió fue su mejor actuación en clasificación de la temporada para lograr el quinto lugar en la parrilla en lo que podría ser una carrera decisiva mientras trata de mantener su asiento para el próximo año.

La dirección de Red Bull le ha dado hasta el último evento de la temporada para probarse a sí mismo frente a los sólidos resultados que ha estado consiguiendo Sergio Pérez con Racing Point.

Los tres primeros de la parrilla, Verstappen, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, se clasificaron con neumáticos de compuesto medio. Sin embargo, Albon cometió un error en su salida con los medios en la Q2 y por lo tanto comenzará con neumáticos blandos, al igual que el sorprendente cuarto clasificado, Lando Norris.

Durante la mayor parte de la temporada, Verstappen se ha quedado solo en la pelea con Hamilton y Bottas, dando a Mercedes más opciones de estrategia.

"Sí, ese es el objetivo", dijo Albon cuando se le preguntó su el plan era ayudar al holandés a enfrentarse a los pilotos de Mercedes.

"Obviamente, es una pena porque me he ido ancho en mi salida con los medios. Y no queríamos arriesgarnos a usar los medios de nuevo para la segunda vuelta, así que pusimos los blandos, lo que no es lo ideal, porque el grado de degradación es bastante alto aquí. Así que el primer stint podría ser un poco difícil".

"Pero el plan es permanecer cerca, y estar ahí en la mezcla. Tenemos a Lando entre nosotros. Hizo una muy buena vuelta, en realidad, así que tendremos que ser conscientes de eso".

"Y por supuesto, los McLaren están a mi alrededor, y son los que mejor inician de la parrilla. Así que nos centraremos en un buen lanzamiento y trataremos de estar ahí y de perturbar la estrategia de Mercedes".

Albon sintió que ha progresado en la comprensión del RB16.

"Sabemos lo que ha hecho clic", dijo. "Creo que es importante que, por supuesto, entender por qué. Y creo que ya lo puedes ver, si ves a Max a bordo, si ves las vueltas que da, el coche nunca está quieto, siempre está al límite, siempre se mueve".

"Y especialmente el coche está en el borde y la parte trasera es bastante sensible, para poder tener esa sensación, esa confianza de correr tanto con la parte delantera del coche, digamos, y luego estar cómodo con él".

"Eso es lo que es realmente importante y esa parte fue bastante difícil, especialmente a principios de año, pero parece que, como dije, hicimos algunas cosas entre bastidores y me siento más cómodo de estar en esa especie de lado neutral del equilibrio del coche, y ser capaz de luchar el coche un poco más".

En cuanto a su futuro, Albon insiste en que no sabe cuál sería el momento de una decisión de Red Bull.

"Por mi parte, se trata de hacer el mejor trabajo que pueda en este momento, y tener un buen día hoy es obviamente positivo", dijo.

"Por supuesto que hubiera querido estar un poco mejor, pero todavía tengo que hacer un buen trabajo mañana (por el domingo)".

"Al menos por mi parte, se trata de hacer el mejor trabajo posible, y asegurarme de que he hecho todo lo que está en mi mano para conseguir el asiento para el próximo año".

"Quiero decir, sinceramente, [el momento] no cambia demasiado. Porque en primer lugar, he estado en esta situación muchas veces, sin saber qué voy a hacer en esta época del año. Pero tampoco cambia la forma en que enfrento la carrera".

"Por supuesto, sería bueno saberlo. Pero son las vacaciones después de esto. Así que obviamente estaré con la familia, y no hay más carreras después de esta. Así que no estaré constantemente pensando en ello, estaré comiendo pavo".

Galería: las fotos del sábado del Gran Premio de Abu Dhabi

