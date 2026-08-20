Alonso vuelve a posponer la decisión y su futuro en la F1 sigue en suspenso

Fernando Alonso no tiene un calendario para tomar una decisión sobre su futuro. Así lo aseguró el piloto español a su llegada al paddock de Zandvoort, para el Gran Premio de los Países Bajos. A pesar de que se esperaba una clarificación de la situación tras el parón en Aston Martin Racing, visiblemente aún es demasiado pronto.

"Acabo de volver de vacaciones, así que lo veré en los próximos días, semanas o meses", confió ante la prensa. "Sé que Lawrence [Stroll] viene este fin de semana, así que almorzaré con él o tomaré un café con él, y quizá en Monza, no sé cuándo vendrá después."

"También tendré que ir pronto a la fábrica para trabajar en el simulador para Madrid, así que, si Lawrence o Adrian [Newey] están por allí, quizá también me sentaré con ellos. Así que quizá sea en las próximas semanas."

Aunque cumplió 45 años a finales de julio, Alonso no ha perdido ambición ni motivación, pero sabe perfectamente que el tiempo se ha convertido en un enemigo cada vez más difícil de mantener a raya. Su discurso no cambia, pero nada permite aún saber realmente hacia dónde se dirigirá para 2027.

"Lo he dicho en varias ocasiones: los reglamentos son los que son", recordó. "No son los coches más divertidos de pilotar, pero mi vida es la Fórmula 1, y siempre lo será. Mi corazón está aquí."

"Estaré con este equipo a largo plazo, en un papel u otro. No se trata de mí, ni de saber quién pilotará el año que viene, ni siquiera de saber si pilotaré el año que viene o durante tres años más. No lo sé."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, al llegar el jueves a Zandvoort. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hablar con Lawrence y Adrian y ver lo que necesita el equipo, especialmente de mí como piloto, lo voy a pensar. Seré feliz si puedo ser más útil en otro papel. Lo pensaré y también seré feliz. Pero necesito pilotar algo. Eso es seguro. Necesito competir. Necesito sentir la adrenalina. Soy un competidor."

"Tengo todos esos desafíos en mente, como he dicho en varias ocasiones: ganar algún día el Dakar, volver a intentar las 500 Millas de Indianápolis o ver qué se presenta después. Y luego ganar un tercer título mundial en Fórmula 1, lo que obviamente sería el sueño definitivo. ¿Es posible?"

"No sé cuánto tiempo hará falta para que este equipo alcance el nivel de rendimiento necesario. Va a llevar mucho tiempo. Quizá no esté al volante, pero es algo que tengo en mente."