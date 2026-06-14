Alonso bromea diciendo que ver el GP de Barcelona es "mejor que desde el coche"

Fernando Alonso protagonizó un brillante momento de humor autocrítico antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, bromeando con sus apasionados fans diciendo que preferiría ver la carrera desde las gradas que desde su coche de Fórmula 1 de Aston Martin.

El dos veces campeón estaba participando en el tradicional desfile de pilotos previo a la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya cuando se produjo el momento viral. Mientras el camión de plataforma avanzaba lentamente por la pista, la multitud enloqueció cuando se detuvo y Alonso se bajó.

Mientras corría hacia sus fans y lanzaba merchandising a la multitud, Alonso bromeó con la televisión española: "Me voy a quedar aquí a ver la carrera, es mejor que en el coche".

El piloto de 44 años comenzó el Gran Premio de Barcelona-Catalunya desde el pitlane después de que el equipo Aston Martin hiciera algunos cambios tras una difícil sesión de clasificación que dejó a Alonso en el 22º puesto.

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Hablando durante la rueda de prensa de pilotos, Alonso admitió que esta podría ser su última carrera de F1 en Barcelona.

"Va a ser un fin de semana especial, probablemente mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1", dijo.

"Así que quiero dar las gracias a todos. Intentaré disfrutar del fin de semana. No seré competitivo y no estaré mucho tiempo en el coche en la clasificación, y en la carrera, espero que sí, pero no al ritmo que todos queremos. Pero quiero que todos sigan disfrutando del fin de semana.

"Siempre ha sido una celebración cuando vienen a Barcelona. Creo que es mi 23º Gran Premio de España, y todos han sido mágicos. Y este último también tiene que ser mágico."

Barcelona no formará parte del calendario de F1 en 2027, pero volverá como parte de un contrato alterno con Spa-Francorchamps, lo que significa que albergará carreras en 2028, 2030 y 2032.