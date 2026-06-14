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Resultados
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

El campeonato de F1 tras el GP de Barcelona: Hamilton da el golpe y se acerca a Antonelli

Ganador del Gran Premio de Barcelona, Lewis Hamilton recupera mucho terreno sobre un Kimi Antonelli obligado al abandono. Franco Colapinto volvió a sumar y se acercó al top 10.

Fabien Gaillard
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Al ganar el Gran Premio de Barcelona y aprovechar el abandono del líder del campeonato, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton recuperó 25 puntos de una sola vez frente al líder del certamen, reduciendo la diferencia a 41 unidades, cuando era de 66 al llegar a Catalunya.

También lee:

Campeonato de Pilotos tras el GP de Barcelona 2026

Pos. piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 -
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1
3 United KingdomG. RussellMercedes 106 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2
4 MonacoC. LeclercFerrari 75 15/3 19 15/3 10 16 - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 55 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4
8 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7
9 FranceI. HadjarRed Bull Racing 34 - 4 - - 10 12/4 8/6
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 26 - 8 2/9 - 6 8/6 2/9
11 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 4/8
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 12 4/8 - - - 1 6/7 1/10
14 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1 - - - - - 1/10 -
19 GermanyN. HulkenbergAudi   - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - -
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - -

Campeonato de Constructores tras el GP de Barcelona 2026

Pos. equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 GermanyMercedes 262 43 55 37 45 39 25 18
2 ItalyFerrari 190 27 40 23 20 37 18 25
3 United KingdomMcLaren 141 10 8 28 48 12 10 25
4 AustriaRed Bull Racing 89 8 4 4 14 27 12 20
5 FranceAlpine 60 1 9 6 7 12 15 10
6 ItalyRacing Bulls 38 4 8 2 - 7 14 3
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 1 - - - - - 1 -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - -

 

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