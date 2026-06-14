El campeonato de F1 tras el GP de Barcelona: Hamilton da el golpe y se acerca a Antonelli
Ganador del Gran Premio de Barcelona, Lewis Hamilton recupera mucho terreno sobre un Kimi Antonelli obligado al abandono. Franco Colapinto volvió a sumar y se acercó al top 10.
Al ganar el Gran Premio de Barcelona y aprovechar el abandono del líder del campeonato, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton recuperó 25 puntos de una sola vez frente al líder del certamen, reduciendo la diferencia a 41 unidades, cuando era de 66 al llegar a Catalunya.
Campeonato de Pilotos tras el GP de Barcelona 2026
|Pos.
|piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|2
|L. HamiltonFerrari
|115
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|3
|G. RussellMercedes
|106
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|4
|C. LeclercFerrari
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|73
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6
|O. PiastriMcLaren
|68
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|55
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|8
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|34
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|26
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|2/9
|11
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|4/8
|12
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|12
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|1/10
|14
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|19
|N. HulkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de Constructores tras el GP de Barcelona 2026
|Pos.
|equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|262
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|2
|Ferrari
|190
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|3
|McLaren
|141
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|4
|Red Bull Racing
|89
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|5
|Alpine
|60
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|10
|6
|Racing Bulls
|38
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|3
|7
|Haas F1 Team
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|11
|Cadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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