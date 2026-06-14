El campeonato de F1 tras el GP de Barcelona: Hamilton da el golpe y se acerca a Antonelli

Al ganar el Gran Premio de Barcelona y aprovechar el abandono del líder del campeonato, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton recuperó 25 puntos de una sola vez frente al líder del certamen, reduciendo la diferencia a 41 unidades, cuando era de 66 al llegar a Catalunya.

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