Alonso ya descarta el GP de Estados Unidos tras quedar fuera en la Q1

El bicampeón del mundo sólo pudo ser 17º en la tanda de clasificación del viernes para determinar la parrilla del gran premio del domingo, mientras que su compañero de equipo, Lance Stroll, sólo superó a Logan Sargeant para conseguir el 19º puesto.

Esto se produjo después de que los dos AMR23 ( con actualizaciones en el suelo, la cubierta del motor y la carrocería) tuvieran que interrumpir su trabajo en pista durante la única sesión de entrenamientos debido a un incendio en los frenos delanteros izquierdos.

Alonso se lamentó por un día "doloroso" que Aston Martin necesita "analizar por completo" y consideró que el resto del fin de semana de Austin debería servir de prueba para 2024.

"Deberíamos volver atrás y repetir el día por completo empezando por la mañana", dijo.

"Tuvimos una sesión terrible. Lance no completó ninguna vuelta; yo sólo di seis o siete vueltas de calidad con el nuevo paquete. Demasiadas incógnitas en cuanto al funcionamiento del paquete y del nuevo coche".

"Así que creo que fuimos un poco a ciegas a la clasificación y obviamente vemos los resultados, así que nada podemos hacer ahora".

"Utilizamos este fin de semana como una prueba para el próximo año también, incluso si son dolorosas. Así que vamos a ver qué podemos aprender en las sesiones que quedan".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se acomoda en su asiento

Alonso se quedó fuera de la Q2 por 0.055s pero tanto él como Stroll consideraron que el coche era lo suficientemente sólido.

El español, que en parte culpó a la pista congestionada por no poder progresar, continuó: "Era el máximo. La vuelta no ha sido ideal, sobre todo la de salida, el tráfico estaba muy mal gestionado. Crucé la línea de meta a un segundo del límite, así que empecé la vuelta demasiado cerca de los coches de delante".

"Eso no ha ayudado, pero la vuelta ha estado bien. El ritmo no era lo suficientemente bueno para estar en la Q2".

"Vamos a ver mañana si podemos hacer un buen sprint porque la carrera del domingo está muy comprometida ahora".

Stroll reconoció que se había aclimatado rápidamente al coche mejorado a pesar de sus problemas en la FP1.

"No me pareció una mala sesión. Me he sentido bien en el coche. Incluso después de no rodar en la FP1, siento que me he familiarizado con el coche bastante rápido. Pero no hemos sido lo suficientemente rápidos. Esperaba más".

